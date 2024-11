Silani beffati da un penalty concesso al Benevento per un fallo che ha visto solo l'arbitro. Al 'Marulla', contro la prima della classe finisce 1-1

Termina 1-1 il Monday night tra Cosenza e Benevento. Partita che chiude la trentesima giornata di campionato. Passano in vantaggio i silani. Nella ripresa rispondono i sanniti con un calcio di rigore contestato trasformato da Mazzeo.

Match dalle mille emozioni, giocato sempre sul filo dell'equilibrio. Calabresi che tengono testa alla prima della classe.

Nei primi minuti di gioco Benevento in attacco, Cosenza chiuso in difesa pronto a sfruttare le ripartenze. E al 19' subito pericolosi i padroni di casa: Statella ruba palla per Tedeschi ma Mattera devia in angolo. Risponde il Benevento con Cissè che sfiora il gol. Ma al 41' il Cosenza non sbaglia: Arrighini pescato al limite consegna a Cavallaro un pallone che l'attaccante rossoblu deve solo spingere in rete.

La seconda frazione si apre con gli ospiti proiettati in avanti, sempre più pericolosi alla ricerca del pari. Il solito Cissè al volo spara sull'esterno della rete, successivamente Perina con un intervento di piedi dice no a Lopez. Ma al 73' Ciciretti finisce in area dopo un contatto con Caccetta, è calcio di rigore. Dal dischetto, l'ex Mazzeo non sbaglia. Quasi allo scadere , propositivo il Cosenza. Arrigoni su punizione fallisce l'occasione del raddoppio.

Con questo risultato la squadra di Auteri mantiene la vetta, a quota 60. Il Cosenza, ora quinta forza del campionato, si porta a meno uno dalla Casertana.