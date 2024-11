Un nuovo passo verso il futuro per dare al presente un contorno migliore.



La Vibonese si dà una dimensione ulteriore, anche per ciò che riguarda l’aspetto della comunicazione e dell’ospitalità. Il club del presidente Pippo Caffo ha infatti inaugurato i nuovi locali dello stadio Luigi Razza, che ospiteranno la sala stampa, intitolata sempre al compianto medico sociale Enzo Pacilè, e l’Area Hospitality.



Uno spazio polivalente, perché sarà anche a sostegno del territorio e di quelle aziende che vorranno usufruirne. Questo per avvicinare sempre di più la Vibonese alla città, alla provincia e a quelle aziende che hanno dato fiducia al club del presidente Pippo Caffo.



Regista di questa operazione che ha finito per rivoluzionare lo stadio è Daniele Cipollina, responsabile marketing della Vibonese.



«È un evento che mi rende felice, per vari motivi. Siamo riusciti in poco tempo a fare rete con numerose aziende – così Daniele Cipollina – che hanno sposato il progetto della Vibonese. Con questa iniziativa intendiamo avvicinare ancora di più il territorio e la provincia ai colori rossoblù».



Un’operazione questa che vede fra i suoi partner anche il Gruppo Pubbliemme e il Network LaC.



All’inaugurazione presenti anche il sindaco Maria Limardo e il presidente della provincia, Salvatore Solano. Un’iniziativa tesa a venire incontro alle esigenze della stampa, ma anche utile per la squadra e per ospitare sponsor e aziende.



Così Pippo Caffo, presidente della Vibonese: «Siamo sempre più al passo con i tempi. Lo stadio diventa ancora più vivibile con questi ampi spazi riservati alla stampa, agli sponsor, alla squadra e ai nostri ospiti. Portiamo avanti il club con tanti sacrifici e nel nostro piccolo riteniamo di aver fatto qualcosa di utile per il territorio. Grazie di cuore a tutti coloro che continuano a starci vicino».