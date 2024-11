Il vertice avvenuto questa mattina tra il dirigente e il patron giallorosso Floriano Noto si è concluso con un altro addio. Alberto Aquliani in pole per la panchina giallorossa

È veramente il caso di affermare che in casa Catanzaro si chiude un ciclo. Dopo il ds Magalini e l’allenatore Vivarini arriva il terzo No, quello del direttore generale Foresti. Il vertice avvenuto questa mattina tra il dirigente e il patron giallorosso Floriano Noto si è concluso con un altro e definitivo addio.

La triade che ha fatto sì che il Catanzaro tornasse grande abbandona il capoluogo di regione. In città, in provincia e in tutta la Calabria sportiva aleggia un senso di sconforto. Il miracolo sportivo compiuto dai tre rimarrà impresso per molto tempo nelle menti di tifosi e appassionati ma ora c’è da capire il vero motivo di questa smobilitazione.

Un progetto poco ambizioso? Un compenso economico non congruo alle aspettative? O semplicemente la voglia di cambiare aria? Non si ha una risposta certa a queste domande. Certo è che il Catanzaro dovrà rifondare e farlo nel miglior modo possibile perché, da quello che si percepisce, l’obiettivo della prossima stagione in Serie B sarà una salvezza tranquilla.

Per il post Magalini, anche se manca l’ufficialità, c’è il 28enne Matteo Lovisa che con la Juve stabia ha dominato il campionato di Serie C riuscendo a ottenere la promozione. Per quanto riguarda la panchina sembra essere Alberto Aquilani il primo della lista, che è ancora sotto contratto con Aquilani. Mentre ora resta da capire chi potrà prendere il posto di Diego Foresti, che è stato l’anello di congiunzione, riuscendo a gestire al meglio i rapporti tra squadra e società.

La nota del club giallorosso

«L’US Catanzaro 1929 comunica ufficialmente la conclusione del rapporto di collaborazione con il direttore generale Diego Foresti. Il presidente Floriano Noto desidera esprimere personalmente la sua gratitudine e stima per il dg: “Voglio ringraziarlo – ha dichiarato – per la professionalità e la competenza che ha dimostrato durante il suo incarico durato quattro anni. La sua dedizione e il suo impegno hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al successo della nostra società. Diego ha sempre lavorato con grande passione e spirito di sacrificio, mettendo il bene dell’US Catanzaro al primo posto e, lo posso dire, diventando un vero tifoso della nostra squadra. A nome di tutte le componenti societarie – ha aggiunto – vogliamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento per l’abnegazione dimostrata e per il prezioso contributo che ha dato nel corso della sua permanenza al nostro fianco. L’US Catanzaro 1929 augura a Diego Foresti il meglio per il futuro, con la certezza che saprà affrontare con successo le nuove sfide che lo attendono».