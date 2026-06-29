Il Catanzaro è pronto a voltare pagina. Dopo la separazione con Alberto Aquilani, il club di Floriano Noto si appresta a ufficializzare l'ingaggio di Marco Turati, che guiderà la squadra nella prossima stagione di Serie B. Il tecnico nel frattempo ha presentato domanda di ammissione al corso di Coverciano per conseguire la licenza Uefa Pro, indispensabile per allenare nei due principali campionati professionistici. L'esordio ufficiale di Turati sulla panchina giallorossa è fissato per il prossimo 15 agosto, nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Sudtirol allo stadio Ceravolo, impianto interessato dai lavori di riqualificazione per i quali il Comune guidato da Nicola Fiorita punta a ottenere l'autorizzazione a una capienza ridotta.

In attesa dell'annuncio del nuovo allenatore, il direttore sportivo Ciro Polito continua a lavorare sul mercato. Nei giorni scorsi il dirigente è stato a Milano per incontrare Milan e Inter e sondare alcuni dei migliori prospetti dei rispettivi settori giovanili. Sul fronte degli innesti è vicino l'accordo per Nicolò Postiglione, difensore classe 2005 del Pineto.

Parallelamente resta da gestire il capitolo cessioni. Mattia Liberali, impegnato con l'Italia Under 19 agli Europei di categoria, continua ad attirare l'interesse di diversi club di Serie A. Sassuolo e Como seguono da tempo il fantasista, ma il suo nome è stato accostato anche ad altre società, tra queste ci sarebbero anche Lazio e Juventus. Il giocatore, arrivato a titolo definitivo dal Milan, è legato a una clausola rescissoria da 6 milioni di euro, mentre il club rossonero conserva il 50% della futura rivendita. Secondo indiscrezioni di mercato, il Catanzaro conta sull'interesse di più pretendenti per favorire un eventuale rialzo delle offerte.

Scenario analogo per Costantino Favasuli. L'esterno, originario di Africo, tra i protagonisti dell'ultima stagione giallorossa, è seguito dal Sassuolo, dove ritroverebbe Aquilani, ma nelle ultime settimane hanno manifestato interesse anche Roma e Napoli. In caso di cessione, il 50% dell'incasso spetterebbe alla Fiorentina, che ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.