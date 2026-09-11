L’US Catanzaro guarda oltre il rettangolo di gioco e punta a rafforzare il rapporto con il tessuto economico e sociale della città. È questo il filo conduttore di “Non è solo calcio. È territorio”, la serata organizzata nella sede della Provincia di Catanzaro e dedicata ai partner giallorossi, durante la quale il club ha presentato il nuovo piano di comunicazione e marketing per la stagione 2026/27.

Un appuntamento pensato per mettere insieme società, aziende e realtà che accompagnano il percorso del Catanzaro, partendo da un concetto preciso: la crescita del club e quella del territorio possono procedere nella stessa direzione, alimentandosi reciprocamente.

Non è solo calcio, è territorio. È questo il messaggio scelto dall’US Catanzaro per presentare il nuovo piano di comunicazione e marketing per la stagione 2026/27. Una serata dedicata ai partner giallorossi.

A sottolinearlo è il direttore marketing Umberto De Stefano: «Il territorio dà forza e propulsione alla squadra di calcio e viceversa, la squadra di calcio dà forza al territorio. Per noi sono importanti tutti gli sponsor che abbiamo, che consideriamo più partner che sponsor, perché rappresentano qualcosa di fondamentale per le sorti della squadra di calcio».

La serata ha offerto anche l’occasione per ripercorrere la storia giallorossa. I presenti hanno potuto visitare la mostra del Museo del Catanzaro, con l’esposizione delle maglie storiche e di alcuni simboli che raccontano il legame costruito negli anni tra la squadra, la città e i suoi tifosi.

Un’identità che il club vuole valorizzare anche attraverso la propria strategia di comunicazione. «La società vuole mandare un messaggio molto chiaro – spiega il direttore generale Nicola Bignotti –. Al di là del calcio, la nostra volontà è quella di lavorare a 360 gradi su diversi aspetti: il rapporto con il territorio, quello con i nostri partner, l’identità del club e i tifosi che quotidianamente vengono a vedere gli allenamenti e le partite. E poi i nostri partner, che sono in primo luogo tifosi oltre che sostenitori».

Al centro dell’incontro, dunque, non soltanto gli strumenti attraverso i quali raccontare la stagione 2026/27, ma una strategia più ampia che punta a consolidare il marchio US Catanzaro, rafforzare le relazioni con le realtà produttive e coinvolgere sempre maggiormente chi sostiene il progetto giallorosso.

Una linea condivisa dal presidente Floriano Noto, che individua proprio nel territorio uno degli elementi centrali del percorso della società. «Questa campagna di comunicazione legata al marketing credo che dica tutto su quello che noi vogliamo impostare: lavorare sul territorio con i nostri partner. Quindi ben venga questa serata, ben vengano serate simili e ci auguriamo che aumentino sempre di più i rapporti e le relazioni con i nostri partner».

Il messaggio che accompagna l’inizio della nuova stagione è quindi racchiuso nel titolo scelto per l’evento: il Catanzaro vuole essere non soltanto una squadra di calcio, ma un punto di riferimento capace di dialogare con la propria comunità, facendo della storia, dell’identità e del rapporto con il territorio una parte integrante del progetto societario.