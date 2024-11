«Purtroppo mi devo fermare ancora, la stagione per me è finita nel peggior modo possibile. Sognavo di finirla in tutt’altro modo. È un momento molto difficile, ma sono sicuro che tutto questo mi aiuterà a diventare ancora più forte. Colgo l’opportunità per ringraziare tutte le persone che mi sono vicine».

Questo il post sui social di Andrea Ghion, il centrocampista del Catanzaro, rientrato neanche poco più di due settimane fa in rosa dopo uno stop lungo tre mesi, è costretto a dare di nuovo forfait a causa di una lesione di alto grado ai muscoli flessori della coscia sinistra. Nella partita dello scorso 20 aprile il centrocampista delle Aquile - che hanno pareggiato 0 a 0 contro la Cremonese – non è partito titolare ma ha giocato una mezzora abbondante nella ripresa. Il giorno dopo, nella seduta d’allenamento mattutina, ha abbandonato il gruppo per l’infortunio.

Una tegola pesante ma non pesantissima per la formazione allenata da mister Vivarini che si appresta ad affrontare le ultime quattro partite della stagione regolare. Comunque, nei mesi in cui il giovane regista di centrocampo è stato assente, il Catanzaro ha fatto comunque bene. Prova ne è l’attuale quinta posizione in classifica con 56 punti. Dopodomani, venerdì 26 aprile, le Aquile voleranno a Pisa per il primo dei quattro scontri che condurranno ai playoff. È importante riuscire a fare punti perché la stessa sera si scontreranno Venezia e Cremonese che occupano, rispettivamente, terzo e quarto posto in graduatoria e la compagine lombarda dista solo quattro lunghezze dai giallorossi. Arrivare quarto per il Catanzaro significherebbe accedere direttamente alle semifinali del minitorneo che vale la promozione in Serie A, ma c’è comunque da difendere il quinto posto, in quanto il Palermo è alle calcagna.