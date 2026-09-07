Si è conclusa al Parco della Biodiversità “Michele Traversa” di Catanzaro la grande serata giallorossa dedicata alla presentazione ufficiale dell’US Catanzaro 1929. Una festa che ha coinvolto tifosi, famiglie e tutte le componenti del club, nel segno del legame tra la squadra e la città.

La serata, condotta da Simona Palaia di LaC, è stata animata dalla musica di Mr. Kan, dall’intrattenimento e dalle iniziative dedicate ai più piccoli. Sul palco hanno sfilato le rappresentative del settore giovanile, fino alla Primavera di Massimo Costantino. «Il percorso è bello ed è merito di tutti – ha sottolineato il tecnico -. Dobbiamo badare ai progressi di questi ragazzi, tutti i giorni».

Poi è arrivato il momento della prima squadra, con calciatori e staff accolti dall’entusiasmo del pubblico. Il tecnico Giorgio Gorgone non ha nascosto l’emozione e il dispiacere per l’avvio di stagione: «Non era scontato questo seguito stasera, sono onesto. Sono un po’ mortificato per questa partenza. Mi dispiace per voi, per l’energia che portate. Abbiamo bisogno di voi, del vostro calore, soprattutto adesso. Sono sicuro che questa squadra risalirà, lo meritate».

Dal palco ha parlato anche il direttore sportivo Ciro Polito, che ha sottolineato l’importanza della piazza e della proprietà giallorossa: «Mi rende orgoglioso trovarmi in una “società esempio” e soprattutto il fatto che sia una proprietà del luogo, cosa rara ormai». Rivolgendosi ai tifosi ha aggiunto: «Vedervi così tanti dopo tre sconfitte mi piange il cuore. Ci sono passato e, tra l’altro, in questi due anni precedenti abbiamo avuto partenze difficili, ma voi siete sempre stati presenti».

Il ds ha quindi lanciato un messaggio alla tifoseria in vista della ripresa del campionato: «Monza, i playoff, rappresentano il passato. Vi chiedo di dimenticarlo e pensare al presente. Da sabato “partirà” il nostro campionato, considerando che non meritavamo affatto avere zero punti. Tutti insieme, ora, dobbiamo soffrire come siamo abituati e tutti insieme ne dobbiamo uscire fuori! Ve lo chiedo come primo responsabile».

Parole alle quali hanno fatto eco quelle del capitano Pietro Iemmello, che ha chiesto alla tifoseria di continuare a sostenere la squadra: «È bello vedere tanta gente, tanti bambini, venuti a sostenerci nonostante la partenza. Vi chiedo di sostenerci, essere presenti e non creare malumori. Servono fiducia ed entusiasmo a partire da sabato. Specie i nuovi, ignari di quanto Catanzaro possa dare, hanno bisogno del vostro apporto».

Sul palco anche il presidente Floriano Noto, che ha ribadito la volontà di mantenere alto il livello raggiunto dal club e il proprio legame con la squadra: «Mantenere sempre il livello alto è difficile, quindi oggi dobbiamo impegnarci tutti. Diamo il massimo, con sacrificio e impegno i risultati si otterranno. Sono fiducioso. Sono il primo tifoso del Catanzaro».

La festa si è chiusa tra musica e applausi, dopo una serata che ha riportato il Catanzaro al centro della sua gente, pronta ora a sostenere la squadra in vista del prossimo appuntamento di campionato al Ceravolo contro la Carrarese.