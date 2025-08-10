L’ex fantasista del Milan si è presentato ai microfoni del club di Floriano Noto: «Questa è una piazza che mi ha affascinato fin da marzo, quando ci sono stato con la nazionale»

Il volto di Mattia Liberali, quando è sceso dall’aereo a Lamezia, parlava chiaro: entusiasmo, voglia di iniziare una nuova avventura. Dopo l’esperienza al Milan, il fantasista classe 2006 ha scelto il Catanzaro, una piazza che lo affascina e che sente già sua. Già al suo arrivo a Giovino, il giovane talento ha capito di aver fatto la scelta giusta: la squadra e l’ambiente lo hanno accolto calorosamente, e i primi segni di questa sintonia sono arrivati immediatamente, tra selfie e autografi all’aeroporto e la stretta di mano con il tecnico Alberto Aquilani.

Nonostante la giovane età, il passo da una realtà come il Milan a una piazza come quella del Catanzaro non sembra aver scalfito la determinazione di Liberali. «Pressioni? Non ne sento. Sento piuttosto il supporto delle persone che mi sono vicine e dei tifosi», ha dichiarato ai microfoni del club giallorosso senza troppi giri di parole. E questo supporto lo ha percepito fin dal suo primo incontro con i tifosi, che lo hanno accolto con calore, affetto e aspettative. La sua risposta è semplice: «Penso di poter dare tanto divertimento e ho tanta voglia di fare».

Il giovane talento non è nuovo a scenari importanti. Con la maglia dell’Under 19, Liberali ha segnato una doppietta contro la Spagna allo stadio “Ceravolo”, lasciando il segno in una delle arene più iconiche della Calabria. Il suo legame con la città e il club si è subito stretto, come testimoniato anche dalla sua dichiarazione: «Catanzaro è una piazza che mi ha affascinato fin da marzo, quando ci sono stato con la nazionale».

Il suo approdo in giallorosso è stato supportato da un entourage di grande peso, con tre dei quattro procuratori dell’agenzia di Alessandro Lucci al suo fianco. La presenza degli agenti è indicativa dell’importanza del ragazzo, un prodotto del vivaio rossonero che ha attirato l’attenzione di molte realtà durante la sua carriera nelle giovanili del Milan. Liberali non ha mai nascosto il suo debito di gratitudine verso la squadra che lo ha cresciuto: «Il Milan è una grande famiglia, mi ha fatto maturare tanto, e sono grato per tutto quello che mi ha dato».

Nonostante non sia ancora sceso in campo con la nuova maglia, Liberali ha già dimostrato di avere le idee chiare su cosa voglia dare al Catanzaro: «Voglio divertire, con tanta voglia di fare».