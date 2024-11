Il giovane difensore è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di venerdì prossimo contro il Venezia: «L’atteggiamento deve essere quello solito. È fondamentale entrare in campo con la mentalità giusta»

«Prendere gol negli ultimi minuti non è mai piacevole. Si sta lavorando per cercare di migliorare e ritrovare gli equilibri». Esordisce così Andrea Oliveri, giovane difensore del Catanzaro, in conferenza stampa riferendosi alla debacle casalinga arrivata nello scorso turno di Serie B contro il Modena. Ma venerdì sera c’è già il Venezia in trasferta: «L’atteggiamento deve essere quello solito. È fondamentale entrare in campo con la mentalità giusta. Credo che tutta la squadra pensi ciò».

«Mi adatto alle esigenze della squadra. Ho sempre interpretato ruoli più offensivi, ma se il mister mi chiede di difendere ci sono e non mi dà noie», continua il difensore giallorosso che poi afferma: «Mi sono trovato subito bene nell’interpretare queste idee di gioco. Credo che a qualsiasi calciatore farebbe piacere giocare a Catanzaro. Per quanto mi riguarda cerco di dare sempre il massimo quando entro in campo».

Originario di Palermo il giovane difensore ha dichiarato che per lui «stare qui è come essere a casa» e che fin dalla prima partita ha vissuto delle «emozioni indescrivibili», in quanto i tifosi «offrono sempre un grande spettacolo e ti fanno venire i brividi».

La conferenza stampa integrale