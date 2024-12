«È stata una vittoria che aspettavamo da tanto ed è arrivata all'ultimo minuto, ma ci ha dato ancora più gioia, quindi siamo contenti e speriamo di continuare così». Stefano Scognamillo è stato l’autore dell’assist per il gol che ha permesso al Catanzaro di vincere la scorsa gara del campionato di Serie B contro il Brescia. Un periodo più che positivo per il difensore giallorosso che da inizio campionato sta mettendo in serie delle prestazioni positive.

E proprio sulla sua condizione e sui suoi miglioramenti in conferenza stampa ha dichiarato: «Diciamo che è stata una crescita anno dopo anno, sono migliorato, diciamo che quest'anno sto facendo anche cose che non mi competono».

«Diciamo che la vittoria dà un morale diverso, nel senso che affronti anche la settimana in maniera molto più serena, più spensierata perché venendo da tanti risultati, da tanti pareggi il pensiero era quello di portare i tre punti a casa. È venuto in questa maniera, al novantesimo, quindi ti dà ancora più felicità e sicuramente cercheremo di continuare così e affronteremo la partita di Palermo nei migliori dei modi», ha continuato Scongamillo. E sul momento della squadra: «Stiamo facendo sempre grandi prestazioni, questa è stata una partita sicuramente che ci ha dato quel piglio in più. Anche nelle scorse partite le prestazioni ci sono state, mancava sempre quel pizzico per arrivare alla vittoria che domenica c'è stata».

«Sicuramente lo spogliatoio è una cosa importantissima che ci portiamo da anni, basta vedere la gioia di tutti dopo i tre fischi finali dell'arbitro. È stata una vittoria di gruppo».

Poi Scognamillo torna sul Palermo: «Sicuramente una partita tosta perché loro anche vengono da una sconfitta e vogliono sicuramente rifarsi, però noi andremo lì e faremo la nostra partita come facciamo ogni domenica».