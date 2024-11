Buone notizie ma anche qualche problema per il Catanzaro in vista del match contro il Lecco che venerdì prossimo, alle 20.30, aprirà il girone di ritorno del campionato di Serie B. L’infermeria giallorossa si sta svuotando in quanto hanno recuperato pienamente dalle rispettive problematiche di natura fisica e sono tornati a disposizione del tecnico Vivarini gli attaccanti Iemmello e Donnarumma e il difensore Krastev. E, sempre per quanto riguarda il reparto arretrato, Veroli sembra essere vicinissimo all’uscita e potrebbe tornare, almeno in panchina, contro la compagine lombarda.

Ma c’è un grande problema, quello riguardante Andrea Ghion. Il regista di centrocampo, imprescindibile per il gioco di Vivarini, è out a causa di un problema al flessore della coscia sinistra e, per quanto comunicato dalla società, si prevede uno stop forzato di 40 giorni. Per porre rimedio alla situazione il tecnico ha comunque una buona scelta in quanto ha a disposizione tre giocatori (Pompetti, Pontisso e Verna) per i due posti in mediana. Qualche problemino, ma non di grave entità, anche per Brignola, Miranda e Situm. Comunque, quasi con certezza, la prima partita del 2024 il Catanzaro la giocherà con parte degli stessi calciatori che hanno composto la rosa anche nella prima metà di stagione in quanto, sul mercato, in entrata e in uscita non si è mosso praticamente nulla e, a meno di clamorosi blitz, non cambierà fino a venerdì.