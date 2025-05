Secondo il giudice sportivo il direttore sportivo dei giallorossi avrebbe «rivolto in modo polemico una critica irrispettosa all'operato arbitrale» dopo il match play off contro lo Spezia

Arrivano i provvedimenti del giudice sportivo Ines Pisano in seguito alle gare d’andata delle semifinali play off di Serie B 2024/2025, e non mancano le sorprese. Un solo calciatore squalificato, ma una decisione ben più pesante riguarda un dirigente.

Marco Ruggero, difensore della Juve Stabia, salterà la sfida di ritorno contro la Cremonese in programma domenica. La sua assenza è dovuta a una giornata di squalifica inflitta per «comportamento scorretto nei confronti di un avversario», aggravato dallo stato di diffidato. Un’assenza pesante per i campani, che si giocheranno l’accesso alla finale play off in trasferta.

Ben più grave il provvedimento preso nei confronti di Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro. Per lui è arrivata una squalifica fino al 14 luglio 2025, accompagnata da un’ammenda di 10mila euro. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, al termine del primo tempo della semifinale d’andata Politoa avrebbe «rivolto in modo polemico una critica irrispettosa all'operato arbitrale, successivamente, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti degli Ufficiali di gara, rivolgendo, inoltre, un'espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale, impedendo anche, in maniera vigorosa, la chiusura della porta del loro spogliatoio».