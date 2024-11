VIDEO | Il giovane talento giallorosso ha fatto bene quando è stato chiamato in causa in questo inizio di campionato: «Stiamo facendo un ottimo percorso. Siamo in alto ma comunque dobbiamo continuare lavorare»

Matteo Stoppa si è conquistato di diritto di essere annoverato tra i migliori talenti che il Catanzaro e forse tutta la Serie B, finora, ha visto scendere in campo. Velocità, dribbling, assist e grandi colpi. Nelle ultime tre partite, per fare alcuni esempi, ha colpito un palo nel match di Bolzano col Sudtirol, ha servito Biasci per il gol del 2 a 0 contro la Feralpisalò e nella sconfitta di Como, quando è entrato in campo, ha portato con certezza brio e freschezza. In conferenza stampa ha dichiarato: «Sono molto contento dello spazio che mi sta dando il mister. Io cerco di sfruttarlo al massimo perché ho fame, ho tanta voglia di dimostrare quanto valgo. Il mister ha idee importanti, non certo facili. Piano piano penso di aver capito e di aver assimilato tutti i suoi consigli».

Poi ha commentato lo straordinario inizio di campionato delle Aquile: «Stiamo facendo un ottimo percorso. Siamo in alto ma comunque dobbiamo continuare a lavorare e pensare partita dopo partita ed esprime il nostro calcio. Il campionato di serie B è un palcoscenico incredibile dove militano giocatori forti». Poi un commento finale sul prossimo match contro il Modena, in programma sabato alle 14.30: «Sarà una gara difficile. Dovremo stare attenti e compatti. Sicuramente sarà una bellissima partita».

La conferenza stampa integrale