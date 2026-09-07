Dalle 19 musica e spettacolo, alle 20 spazio al settore giovanile e alle 21 il grande momento con la prima squadra di Gorgone. Alla conduzione Simona Palaia di LaC. Il nostro network seguirà l’appuntamento sul web, sui social e attraverso i nostri Tg, per raccontare tutti i momenti della serata

Questa sera il Catanzaro si presenta alla sua gente. Il palcoscenico sarà quello del Parco della Biodiversità “Michele Traversa”, che ospiterà la presentazione ufficiale dell’US Catanzaro 1929, in una serata pensata per unire calcio, musica, intrattenimento e partecipazione. L’appuntamento prenderà il via alle 19 con l’apertura della serata e il dj set di Mr Kan, che accompagnerà l’arrivo dei tifosi. Alle 20 sarà quindi il momento del settore giovanile, prima dell’appuntamento più atteso: alle 21 verrà presentata ufficialmente la prima squadra, con calciatori e staff tecnico pronti a ricevere l’abbraccio della tifoseria.

Sarà l’occasione per conoscere da vicino la rosa affidata a Giorgio Gorgone, tra conferme, nuovi arrivi e giocatori alla prima esperienza con la maglia giallorossa, in vista del quarto campionato consecutivo del Catanzaro in Serie B. La festa arriva dopo un risultato negativo per le Aquile. Nell’ultimo turno, infatti, il Catanzaro è stato sconfitto 2-1 a Bolzano dal Südtirol, rimediando così il terzo ko della stagione. La serata al Parco della Biodiversità rappresenterà dunque anche l’occasione per ritrovare entusiasmo e stringersi attorno alla squadra in vista del prossimo impegno.

A condurre l’evento sarà Simona Palaia, conduttrice di LaC, che accompagnerà i diversi momenti della serata. Dopo la presentazione della prima squadra, dalle 22 alle 23.30, spazio alla chiusura con un nuovo dj set di Mr Kan, per proseguire la festa insieme ai tifosi. Il programma è stato pensato anche per coinvolgere le famiglie. Per i più piccoli sarà possibile vivere l’esperienza del “Trenino Giallorosso”, mentre al ristorante “Papilla al Parco” sarà disponibile il menù giallorosso, con cinque differenti proposte di piatti tradizionali.

Il prossimo appuntamento con il campionato sarà invece quello casalingo contro la Carrarese, in programma sabato al Ceravolo per la quarta giornata di Serie B. Una sfida importante per il Catanzaro, chiamato a reagire dopo la sconfitta di Bolzano e a cercare davanti al proprio pubblico il rilancio in classifica. Il nostro network seguirà l’appuntamento sul web, sui social e attraverso i nostri Tg, per raccontare tutti i momenti della serata giallorossa.