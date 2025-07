Il giovane calciatore arriva dal Sassuolo con la formula del prestito secco. In carriera ha già esordito in Serie B con il Brescia

Come anticipato Patrick Nuamah è un nuovo calciatore del Catanzaro. Il classe 2005 arriva dal Sassuolo con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026. Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, squadra della sua città, Nuamah ha esordito in Serie B a soli 16 anni. Nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze e una rete. Nazionale under 20, il diciannovenne andrà a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Alberto Aquilani. È già aggregato al gruppo nel ritiro dei giallorossi in Trentino. Di seguito il comunicato ufficiale diffusa dalla società di Floriano Noto.

Il comunicato stampa del club

US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’ala sinistra Patrick Nuamah. Classe 2005, arriva alla Aquile dal Sassuolo con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026. Il diciannovenne – già nazionale under 20 – è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, il Brescia, con cui ha esordito in serie B ad appena 16 anni. Nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze e un gol. Nuamah è già a disposizione di mister Aquilani nel ritiro di Spiazzo.