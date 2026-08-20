Il Catanzaro piazza un altro tassello a centrocampo. È ufficiale l’arrivo in giallorosso di Samuel Giovane, acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta. Il classe 2003 ha sottoscritto con il club del presidente Floriano Noto un contratto triennale.

Si chiude così una delle operazioni sulle quali il direttore sportivo Ciro Polito aveva lavorato negli ultimi giorni per completare la mediana a disposizione di Giorgio Gorgone. Giovane arriva dopo l’esperienza della passata stagione al Palermo, dove aveva giocato in prestito dall’Atalanta. Nonostante la giovane età, il centrocampista ha già accumulato una discreta esperienza in Serie B, avendo indossato anche le maglie di Ascoli e Carrarese. Cresciuto nei vivai di Cesena e Atalanta, è stato inoltre capitano della Nazionale italiana Under 20.

Il Catanzaro aggiunge così alla propria mediana un elemento mancino, dinamico e utilizzabile sia davanti alla difesa sia come mezzala. Un profilo ancora giovane ma già abituato alla categoria: secondo i dati riportati nei giorni scorsi, Giovane ha superato quota cento presenze in Serie B tra le diverse esperienze maturate.

Giovane ufficiale, si aspetta Pecorino

Adesso l’attenzione si sposta su Emanuele Pecorino. Per l’attaccante classe 2001 l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo e manca soltanto l’annuncio del Catanzaro. Le indiscrezioni delle ultime ore danno infatti per definiti gli accordi per il trasferimento dalla Juventus, con un contratto pluriennale pronto per il centravanti.

Pecorino è reduce da una stagione importante con il Südtirol, chiusa con 9 reti in Serie B, e rappresenta il rinforzo individuato dalla società per aggiungere peso e caratteristiche differenti al reparto offensivo. Alto 1,92, è una prima punta strutturata fisicamente, capace di lavorare come riferimento centrale.

Dopo giorni nei quali i due nomi avevano viaggiato praticamente in parallelo, dunque, il primo dei due colpi è diventato ufficiale. Giovane è un nuovo calciatore del Catanzaro, mentre per Pecorino si attende adesso soltanto il comunicato del club. Due operazioni a titolo definitivo con cui Polito punta a consegnare a Gorgone ulteriori alternative in vista dell’avvio del campionato.