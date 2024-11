Il club giallorosso cambia ancora. Dopo Erra e Spader, scivola via dalla panchina giallorossa anche Mario Somma. Al suo posto il calabrese Nunzio Zavettieri. E' il quarto allenatore in due mesi

Fuori Somma, avanti Nunzio Zavettieri. il quarto allenatore del Catanzaro in questa stagione maledetta, il prescelto dalla società giallorossa per risollevare le sorti della squadra. E così, dopo anni, nella città sui tre colli arriva un altro trainer calabrese. Zavettieri, classe ’67, reggino, vanta esperienze importanti nella sua carriera, tanto in Europa, quanto in Italia.

Tra le sue specialità certamente il settore giovanile con un curriculum di tutto rispetto: L’esordio a Venezia, stagioni all’ inter, con una finale sfumata contro la Fiorentina, Udinese, Milan, passando anche dall’Europa League.

Ma mister Zavettieri vanta un bagaglio di esperienza anche in lega pro. Come dimenticare la remuntada sulla panchina del Bari dove avrebbe certamente meritato di più. Due importanti subentri: prima a L’Aquila e poi a Castellamare, sulla panchina della Juve Stabia. In entrambi i casi risollevò le sorti delle squadre.



Ora mister Z torna nella sua terra. E il Catanzaro era nel destino da tempo. C’è chi lo avrebbe voluto già al posto di Mario Somma. Ad attenderlo, un’impresa ardua. Ma ci sono tutte le carte in regola per poter far volare nuovamente le aquile giallorosse. Prima occasione utile già domenica, al Ceravolo, contro il Melfi.

Maria Chiara Sigillò