L'attesa sta per finire! Poche ore ancora (ore 21 italiana) è si alzerà il sipario sulla prima semifinale degli Us Open 2024 tra il numero uno del ranking Atp, l'italiano Jannik Sinner, e il britannico numero 25 Jack Draper. Sul centrale di Flushing Meadows il tennista azzurro proverà a centrare la sua prima finale sul cemento americano.

Un cammino importante agli Us Open per il campione italiano, che dopo la vittoria di Cincinnati e il clamore mediatico per il caso Clostebol, ha battuto in sequenza: Mackenzie McDonald, Alex Michelsen, Cristopher O'Connell, Tommy Paul e Daniil Medvedev. Prima semifinale in carriera in uno Slam per il 22enne tennista britannico, che da lunedì salirà in 20esima posizione del ranking, eliminando durante il torneo: Zhang Zhizhen, Facundo Diaz Acosta, Botic van de Zandschulp, Thomas Machac e nei quarti Alex De Minaur.

Un solo precedente

Un solo incrocio tra Sinner e Draper in carriera con il tennista britannico che è in vantaggio per 1-0. La sfida è andata in scena nei sedicesimi dell'Atp 500 del Queen's nel 2021 con Draper che vinse in due set (7-6, 7-6).

A caccia di record

Terzo italiano a giocare la semifinale agli Us Open, Sinner ha raggiunto Corrado Barazzutti (1977) e Matteo Berrettini (2019). Ma il numero uno del mondo è vicino a conquistare un altro record. Il 23enne di San Candido vincendo può raggiungere Pietrangeli: Jannik ha conquistato quattro semifinali Slam contro le cinque di Nicola.