Dopo lo scontro social su dimissioni ed esonero già previsto, la dirigenza rossoblù valuta le prossime mosse senza colpi di coda. Forte di una rosa competitiva costruita in estate e del peso del procuratore sportivo Leo Secondi, il club potrebbe anche decidere di non nominare alcun sostituto. Intanto domenica arriva il Licata
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Sono ore frenetiche in casa Vibonese, proprio nella settimana in cui la piazza celebra la conquista del primo posto nel girone I di Serie D, arrivato grazie al colpo nel derby col Sambiase e al contemporaneo scivolone della Reggina a Palermo. A rubare la scena agli entusiasmi del campo è stato però il divorzio consumatosi tra giovedì e venerdì con il direttore sportivo Fabrizio Maglia. Archiviato il botta e risposta a mezzo social — tra le dimissioni irrevocabili annunciate dal dirigente e la replica del club su un esonero già programmato — la società ribadisce che il progetto tecnico non subisce alcun ridimensionamento. L'attenzione di tifosi e addetti ai lavori si sposta ora inevitabilmente su cosa accadrà dietro la scrivania.
Calma e nessuna corsa al sostituto: l'ipotesi di restare così
Chi si aspetta un immediato annuncio per la successione potrebbe restare sorpreso. Al momento è infatti troppo presto per parlare di un nuovo direttore sportivo: la dirigenza rossoblù non intende farsi prendere dalla fretta e vuole valutare ogni scenario con la massima lucidità, evitando colpi di coda. Tra le opzioni sul tavolo, prende anzi sempre più consistenza l'idea di non ingaggiare alcun nuovo ds e proseguire con l'attuale assetto societario.
Il nodo contrattuale e il valore dell'organico
A spingere verso questa soluzione interna concorrono due fattori ben precisi. Il primo è di natura economica e contrattuale: trattandosi nella ricostruzione del club di un esonero, la Vibonese dovrà comunque onorare l'accordo economico con Maglia fino alla sua naturale scadenza. Il secondo è squisitamente tecnico: l'organico a disposizione è già considerato completo e di altissimo livello, frutto del lavoro estivo portato avanti non solo dall'ormai ex ds, ma anche da Leo Secondi, mediatore di mercato e figura centrale nella costruzione della squadra.
Domenica il debutto interno da capolista contro il Licata
Con un gruppo già ampiamente collaudato e figure dirigenziali pronte a fare quadrato, la Vibonese può dunque permettersi di riflettere senza assilli. Il futuro resta aperto a ogni sviluppo, ma nell'immediato c'è una priorità assoluta: proteggere il primato appena conquistato. Domenica i rossoblù scenderanno in campo davanti al proprio pubblico per la prima volta con i gradi di capolista, ospitando il Licata in una sfida da vivere tutta d'un fiato.