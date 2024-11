L'atleta, conosciuto come “Il calabro”, è parte integrante dell'equipaggio di Blue sky, neo campione italiano categoria Regata: «Mi auguro che la vela diventi sempre di più uno sport di riferimento per i calabresi e per la Calabria»

Nuovi importanti risultati per Marco Dignitoso, conosciuto come “Il calabro”, nell’ambito del Campionato italiano Orc vela d’altura, che si è concluso a inizio giugno nelle acque antistanti il porto di Marina di Carrara. Con l'equipaggio di Blue sky ha recentemente primeggiato nell'ambito della prestigiosa competizione.

Chi è Marco Dignitoso

Tesserato presso Centro Velico Clampetia di Cetraro, durante questi ultimi mesi si è allenato sulle barche del Centro Velico e nello specifico quelle armate da Antonio Principato (Mordilla, Farr30 e Ganzuria, Vismara 34) e Romano De Paola (Essenza, Queen 34), ottenendo ottimi piazzamenti a livello regionale, ma sempre con l’intento di puntare ad eventi di rilevanza nazionale ed internazionale. Dopo 12 mesi dalla Kermesse di Porto Cervo, in cui con Blue Sky (Swan 45) ottiene il titolo di vice-campione mondiale Orc (Categoria Corinthian, ie. dilettanti) viene re-ingaggiato da Claudio Terrieri per completare l’equipaggio per la competizione a Marina di Carrara.

L’equipaggio Blue sky

L’equipaggio di Blue Sky, tra le altre cose, arriva in terra toscana con al collo la medegalia d’argento ottenuta al Campionato europeo tenutosi a Malta a fine aprile e fin dalle prime prove diventa una delle barche da battere. Anche perchè alla tattica si presenta Lorenzo Bodini ed Alessandro Alberti nel ruolo di navigatore. Atleti che danno una certa sicurezza sia all’armatore Claudio Terrieri che a tutti i membri dell’equipaggio che sanno di poter contare su professionisti di altissimo livello. «Fin da lunedì -sottolinea Dignitoso- ci siamo dedicati alla preparazione della barca, regolazioni varie e sostituzione di minuterie. Abbiamo inoltre effettuato due intense sessioni di allenamento/affinamento delle manovre nei giorni precedenti l’inizio delle gare, cosa che ci ha permesso di partire già super-rodati e pronti a produrre il massimo risultato fin dalle prime prove».

Il Campionato italiano

Nel Campionato italiano Orc, come in ogni competizione velica, che non sia di monotipia, le barche vengono divise per gruppi/classi (per semplificare diremo che vengono divise per dimensione), così da rendere le flotte più omogenee. Oltre a questa divisione poi, gli equipaggi vengono divisi in “professionisti” e “corinthian” (cioè non professionisti). Blue Sky si Laurea campione italiano della Classe A+B (le barche più grandi), categoria Regata, cioè professionisti, davanti a Fantaghirò (Swan 42) che fino all’ultima regata ci ha messo in difficoltà in maniera importante, tant’è che la vittoria arriva solo dopo un ottimo primo posto conquistato nell’ultima delle 6 prove disputate.

Dignitoso: «Orgoglioso delle sfide vinte»

«È la seconda volta che vinco il titolo italiano (Crotone 2019, con Milu III ed oggi a Marina di Carrara con Blue Sky), questa cosa mi riempie di orgoglio – afferma Dignitoso- ma ovviamente non posso che ringraziare gli armatori che credono nelle mie capacità, perchè senza di loro non avrei mai potuto ottenere questi risultati. Soprattutto devo dire grazie alla mia famiglia che mi supporta e mi concede i giusti spazi per poter praticare costantemente questo magnifico sport. A parte qualche evento sporadico a cui parteciperò nei prossimi giorni, tra cui la Civitanova Marche – Sebenico (in Croazia) come prodiere un Farr40, credo che nel mese di luglio ed agosto rimarrò ad Amantea, dove grazie alla collaborazione con i titolari di un lido, abbiamo creato uno spazio di avvicinamento alla vela per grandi e piccini. Sempre con la speranza che la Vela diventi sempre di più uno sport di riferimento per i calabresi e per la Calabria che, per propria conformazione naturale, offre tutti i giorni le giuste condizioni per potersi divertire».

L’equipaggio

Equipaggio composto da: Claudio Terrieri (armatore-timoniere); Lorenzo Bodini (tattica), Alessandro Alberti (navigatore); Pietro Barucco, Francesco Ponzi, Luca Farosich (prua); Paolo Mandina, Marco Perla (tastiere); Jacopo Ciampalini, Massimo Marini, Marco Dignitoso (scotte); Andrea Ribolli (randa).