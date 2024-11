Lo specchio d’acqua della Costa degli Dei farà da cornice alla terza tappa del campionato italiano di vela d’altura offshore partita stamattina da Vibo Marina. Arrivo previsto domenica a Tropea.

VIBO VALENTIA - 18 barche ai nastri di partenza. 126 persone tra skipper ed equipaggio a bordo. Un percorso lungo 120 miglia. Oltre 48 ore di gara. Sono i numeri che contraddistingueranno la terza tappa del campionato italiano di vela d’altura offshore partito stamattina da Vibo Marina. A fare da cornice all’evento proprio la provincia di Vibo Valentia e la Costa degli Dei che dallo specchio antistante la baia di Pizzo, porterà la flotta a Tropea attraverso una rotta tanto affascinante quanto impegnativa che costeggerà le Isole Eolie. La competizione accenderà i riflettori sulla nostra terra grazie all’impegno del Circolo Velico ‘Santa Venere’ capitanato da Gianfranco Manfrida. Un giusto riconoscimento ad un lavoro ormai decennale non solo in campo agonistico. L’arrivo è previsto per domenica, quando si svolgerà la premiazione, il tutto intorno alle 18. Tra i protagonisti Giuseppe Romano con Pistrice e Ninni Adamo a bordo della sua Shado.