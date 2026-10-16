Un anticipo della settima giornata di Serie B molto vivace quello andato in scena al Bentegodi tra Verona e Catanzaro. La squadra calabrese parte bene e va in gol con Candela ma poco prima del termine del primo tempo subisce il gol del pari con Mosquera. Poi sempre lo stesso attaccante gialloblù nella ripresa porta in vantaggio i padroni di casa, ma a un quarto d’ora dalla fine Pecorino conquista e realizza il rigore del definitivo 2-2. Un punto che comunque alla fine sta bene al Catanzaro, che muove leggermente la classifica e che potrebbe dare nuova linfa per il futuro.

Primo tempo

Livramento al quinto minuto di gioco è il primo a provarci, ma il giocatore dell’Hellas, dopo un’azione confusa conclude addosso a un avversario.

Il Catanzaro risponde al 7’, Giovane viene trovato in area da Di Francesco, ma il colpo di testa è debole e l’estremo difensore gialloblù para facilmente.

Sarr, per i padroni di casa, prova la botta da fuori all’8’ ma la sfera vola alta di molto.

Ma il Catanzaro due minuti dopo va in gol. Di Francesco trova Imperiale in area che con un cross leggero allunga la traiettoria verso il secondo palo dove c’è Candela, l’esterno giallorosso con una conclusione di controbalzo precisa gonfia la rete. Al 10’ Verona 0, Catanzaro 1.

La partita prosegue con la reazione dei padroni di casa che però non riescono a sfondare e al 21’ il Catanzaro prova la beffa in contropiede. Lancio col contagiri di Iemmello per Candela che corre sulla fascia e mette in mezzo, Pecorino è marcato ma riesce comunque a deviare verso la porta, però il tiro è debole e Perilli respinge facilmente.

Al 34’ l’azione più pericolosa del Verona con Livramento che dalla destra, nei pressi del lato corto dell’area di rigore, mette in mezzo forte e basso, Mosquera arriva in ritardo e la palla scorre a pochi metri dalla linea, sul secondo palo c’è Sarr che colpisce a botta sicura, ma sulla sua strada trova Candela che devia in corner.

Passano solo tre minuti e i padroni di casa pareggiano. Mosquera in questo caso non sbaglia su un assist simile di Livramento, ma dal lato opposto. Al 37’ Verona 1, Catanzaro 1.

Al 44’ Sarr è pericolosissimo con un tocco al volo su un lancio dalla trequarti, Pigliacelli è miracoloso e salva il risultato.

Secondo tempo

È sempre il Verona a essere più attivo a inizio ripresa, nei primi 5 minuti si avvicina pericolosamente nei pressi dell’area di rigore ma le azioni sono sterili.

Al 52’ fuori di poco la conclusione di Mosquera che sfiora il vantaggio per i padroni di casa.

Il Catanzaro si riaffaccia dalle parti della porta avversaria al 63’ quando Pecorino prova la conclusione a giro di sinistro, la sfera però esce larga.

Ma non c’è pace per i giallorossi, ennesimo gol stagionale dagli sviluppi di un corner, è sempre Mosquera a gonfiare la rete, questa volta di testa. Al 67’ Verona 2, Catanzaro 1.

Al 74’ però calcio di rigore per il Catanzaro. Pecorino riceve palla in area e viene atterrato da Calabrese. Il direttore di gara indica immediatamente il dischetto, concedendo il penalty ai giallorossi. L’attaccante giallorosso si presenta sul dischetto e con una fucilata di sinistro sigla il 2-2.

Nell’ultimo quarto d’ora di partita il Catanzaro prova a fare qualcosina in più senza però essere realmente pericoloso e dopo cinque minuti di recupero il match termina 2-2.