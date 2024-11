Al Mimmo Rende della città del Pollino andrà in scena una sfida importante in chiave salvezza. Fischio d'inizio in programma per le ore 15 di domenica 7 aprile

Pesa tanto la prossima gara che il Castrovillari è chiamato a disputare domenica al “M. Rende” contro il San Luca, l’importanza dei punti in palio varcano il confine di una semplice vittoria. Dopo un’altra settimana travagliata (in quest’annata è difficile ricordarne una tranquilla), capitan Cosenza&C possono/devono cercare di sfruttare al meglio l’ultima chance per inseguire il minimo evitando il fallimento anticipato.

Contro il San Luca, debutto con i fiocchi per “l’ottavo re” della panchina rossonera, da mercoledì occupata da Emilio Cavaliere subentrato al dimissionario Boncore. Comprensibile anche l’atteggiamento societario che le tenta tutte pur non avendo la giusta serenità, societaria e sportiva. I tifosi, chiamati più di una volta a raccolta per fare fronte comune, sembrano già rassegnati al triste epilogo, sembrerebbe che, per quei pochi rimasti, sia stato deciso un disinteressa più che altro per protesta.

Tornando all’aspetto tecnico, Castrovillari chiamato a fare almeno 10 punti nelle ultime 5 gare iniziando a vincere la prima delle gare in casa su 3 in calendario. Ospite meno gradito non poteva capitare, il San Luca cerca il miglior piazzamento possibile cercando la salvezza diretta o quantomeno la possibilità di giocarsela in casa nella gara play out.

Tanti i fattori che in modo bizzarro accomunano le due squadre. Iniziando dalla classifica, San Luca è a quota 26 e Castrovillari a 13, un +13 sui rossoneri. Stranamente sono le uniche due squadre penalizzate dalla giustizia sportiva, per entrambe un -1 in classifica. Casualità vuole, inoltre, che ad affrontarsi siano le squadre che non hanno ancora vinto in casa (Castrovillari) e nessuna fuori casa (San Luca).

Per gli ospiti, nelle 14 gare sin qui disputate, è l’unica del girone che non ha mai vinto riuscendo a pareggiare in 4 occasioni e perdendo in altre 10 con 16 reti realizzate e 35 subite. Il Castrovillari non ha mai vinto in casa pareggiando 6 volte e perdendo in 8 occasioni capace di segnare solo 7 volte incassando 22 reti.

Sarà gara vera, intensa, di importanza capitale, che potrebbe sancire il destino di entrambe. Il derby calabrese sarà diretto da Luca Selvatici di Rovigo assistito da Roberto Presotto di Pordenone e Paulo Ndoja di Bassano del Grappa. Fischio d'inizio in programma per domenica 7 aprile alle ore 15.00.