Nel 14° turno di Serie D i giallorossi cercano il riscatto dopo due stop consecutivi. Di fronte troveranno i gialloblù in crisi di risultati e guidati dal tecnico calabrese, che nell'annata 2012/13 aveva già guidato il club lametino

Si avvicina il quattordicesimo turno del campionato di Serie D (girone I), un weekend che promette nuovi scossoni tanto nei piani alti quanto nella zona calda della classifica. Il Sambiase è chiamato a rialzare immediatamente la testa dopo le due sconfitte consecutive incassate contro le prime due della classe, passi falsi che sono costati alla squadra di mister Tony Lio il primato. Un doppio stop che non cancella quanto di straordinario costruito finora dai giallorossi, ma che rende fondamentale ritrovare subito punti e certezze.

Incrocio delicato contro un Castrum Favara in crisi

All'orizzonte c'è però l'insidiosa trasferta sul campo del Castrum Favara, formazione che vive a sua volta un momento tutt'altro che semplice. I siciliani sono reduci da quattro sconfitte consecutive e non conoscono il sapore della vittoria da ben sei giornate — con cinque ko nel parziale —, un ruolino che li relega al terzultimo posto a quota otto punti. Per entrambe le squadre, dunque, la sfida di domenica rappresenta un crocevia fondamentale per invertire la rotta.

Un derby personale: il legame calabrese di Renato Mancini

A rendere ancora più particolare l'incrocio tra due realtà apparentemente distanti ci pensa la panchina siciliana. Dalla scorsa settimana, infatti, alla guida del Castrum Favara c'è Renato Mancini, tecnico calabrese chiamato a dare una scossa all'ambiente, anche se il suo debutto si è chiuso con una sconfitta sul campo del fanalino di coda Enna. Ora per lui arriva l'esordio casalingo e il destino gli mette subito di fronte una pezzo importante del suo passato professionale.

I ricordi amari della stagione 2012/13 in giallorosso

Quella di domenica sarà infatti una sorta di derby personale per Mancini, che ha già allenato il Sambiase più di dieci anni fa. Bisogna riavvolgere il nastro fino alla stagione 2012/13, sempre nel girone I di Serie D: un'annata particolarmente travagliata e balorda per il club giallorosso, culminata poi con la retrocessione nello spareggio playout contro l'Agropoli, sebbene il tecnico avesse già lasciato l'incarico nell'aprile precedente. I vecchi ricordi lasceranno però spazio alla stretta attualità: sia per Mancini che per il Sambiase conta soltanto conquistare l'intera posta in palio per rilanciare classifica e morale.