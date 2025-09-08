La società US Catanzaro 1929 comunica le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro Us Catanzaro-Carrarese, in programma alle ore 17:15 di sabato 13 settembre 2025, allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 3^ giornata della Serie BKT 2025/26. La società, al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara, consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita a ciò abilitati e/o in modalità “Web Home Ticket” dal sito Ticketone.it

La vendita dei tagliandi è attiva, secondo le modalità operative sotto riportate:

– On line: https://uscatanzaro1929.ticketone.it

– Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale

– Botteghino: – gio.11/09 (15–18) – ven. 12/09 (10:18) – sab. 13/09 (10:00 – inizio gara)

Tabella prezzi:

Curva Est Ospiti: € 17,50

Curva Ovest M.C.: € 17,50 Intero – € 14,00 Ridotto – € 7,50 Ridotto Junior

Distinti: € 29,00 Intero – € 23,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Ovest: € 40,00 Intero – € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Est: € 40,00 Intero – € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup.\Inf.: € 60,00 Intero – € 48,00 Ridotto – € 24,00 Ridotto Junior

– Ridotto generico:

Over 65 – Ragazzi – Donne

– Ridotto Junior:

nati dopo 01/01/2014

Le persone con disabilità che hanno completato il pre-accreditamento, ricevendo parere positivo, potranno effettuare l’accreditamento per assistere alla gara attraverso una procedura online che sarà attiva da mercoledì 10 settembre alle ore 9:30. In attesa di comunicazioni dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita è momentaneamente sospesa ai residenti nella provincia di Massa Carrara. I dettagli della prevendita per il settore ospiti (Curva EST) saranno quindi comunicati successivamente.