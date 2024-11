Il calcio d’inizio è previsto per oggi pomeriggio alle 16.15. Ecco i titolari che i due tecnici manderanno in campo dal primo minuto

Il match valido per la decima giornata di serie B vedrà scendere in campo allo stadio Nicola Ceravolo il Catanzaro contro la Feralpisaló. La quarta forza del campionato sfida la terzultima. Il calcio d’inizio è previsto per oggi pomeriggio alle 16.15.

Le probabili formazioni