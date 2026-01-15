Lunedì 19 gennaio, alle 20:30, Cosenza e Crotone si affronteranno nel derby calabrese valido per la 22esima giornata della Serie C. La partita, diretta da Domenico Leone della sezione arbitrale di Barletta, rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, alle prese con situazioni molto diverse fuori e dentro il campo.

Il Cosenza vive giorni complicati, segnati dall’ennesima turbolenza societaria. Dopo quattro mesi dall’arrivo, il direttore generale Salvatore Gualtieri ha lasciato il club. L’addio, ufficializzato dal Cosenza come naturale scadenza del contratto al 31 dicembre, ha però sollevato dubbi e perplessità. Solo a ottobre Gualtieri aveva presentato il suo progetto di trasformazione del club, legato al territorio e a una nuova identità. Un progetto che, fin dall’inizio, aveva suscitato interrogativi per la sua vaghezza. Negli ultimi mesi, Gualtieri, insieme alla società di Guarascio, aveva preso decisioni controverse, come la chiusura delle curve per “razionalizzazione dei costi” e il rincaro dei biglietti della Tribuna A da 10 a 16 euro, scelte che hanno ricordato episodi simili del passato e alimentato tensioni con la tifoseria.

Sul fronte tecnico, le notizie non sono migliori. La squadra di mister Buscè dovrà fare a meno di Aldo Florenzi, fermo per uno stiramento di secondo grado al flessore che lo terrà fuori almeno un mese. Il centrocampista classe 2002 salterà dunque il derby, la trasferta di Catania, il match interno contro la Casertana, la gara contro il Giugliano e la sfida infrasettimanale con il Siracusa. Contro i pitagorici assente anche Kouan per squalifica, un colpo duro per il Cosenza in una fase della stagione delicata. Intanto, il club ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Christian Dalle Mura alla Juve Stabia, con contratto fino al 30 giugno 2027.

Dall’altra parte, il Crotone cerca di voltare pagina dopo la sconfitta casalinga contro l’Altamura. Gli squali hanno intensificato la preparazione con doppie sedute, tra lavoro atletico e tattico, per affrontare al meglio il derby. Buone notizie arrivano dall’infermeria: Mattia Sandri è nuovamente disponibile dopo il turno di squalifica e tornerà a comporre la mediana con Vinicius, fondamentale per equilibrio e gestione del possesso palla. In difesa restano aperti alcuni ballottaggi: sulla corsia destra Cocetta e Andreoni si giocano un posto, mentre a sinistra Groppelli e Guerra offrono caratteristiche diverse tra spinta e copertura. Al centro agiranno Cargnelutti e Di Pasquale. In attacco, Zunno dovrebbe partire favorito a destra, Maggio a sinistra e Gomez agirà alle spalle di Perlingieri, con il compito di collegare il gioco e inserirsi tra le linee. Non è esclusa un’alternativa con Zunno spostato a sinistra e l’inserimento immediato di Energe, primo acquisto del mercato invernale. Sul fronte mercato, resta vivo l’interesse del Vicenza per il terzino destro Daniel Leo.