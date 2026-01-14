Il Crotone ha ripreso la preparazione mettendo nel mirino il derby contro il Cosenza, una delle sfide più sentite del campionato. Al centro sportivo rossoblù la squadra di mister Longo ha avviato ieri il lavoro di avvicinamento al posticipo della 22ª giornata, in programma lunedì alle 20:30 allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”.

La prima seduta settimanale è stata intensa e, dopo una fase di attivazione muscolare, il gruppo ha svolto lavoro a secco per migliorare forza e coordinazione. Successivamente, spazio a una partita a settori, durante la quale lo staff tecnico ha insistito su pressing, transizioni rapide e velocità di esecuzione. Nel finale, attenzione puntata sull’organizzazione della linea difensiva, chiamata a lavorare su sincronismi e coperture preventive, mentre centrocampisti e attaccanti hanno rifinito le soluzioni offensive, con esercitazioni dedicate a inserimenti e conclusioni. Per la giornata odierna è prevista invece una doppia sessione di allenamento, segnale della volontà di alzare ulteriormente i ritmi in vista dell’appuntamento più atteso.

Il derby sarà diretto da Domenico Leone, arbitro della sezione AIA di Barletta, che nella scorsa stagione ha già incrociato il Crotone in tre occasioni: Latina-Crotone 0-4, Crotone-Potenza 4-1 e Crotone-Feralpisalò 3-1 nei playoff. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Simone Della Mea di Udine e Giovanni Boato di Padova; quarto ufficiale Dario Acquafredda di Molfetta, con Pasquale Gatto di Lamezia Terme come operatore FVS.

Cosenza e Crotone tornano così a sfidarsi in un confronto che va oltre i numeri e la classifica. Il primo atto della stagione, disputato allo stadio “Ezio Scida”, si è chiuso sullo 0-0, lasciando aperto ogni discorso. Lunedì sera, però, il “Marulla” farà da cornice a una partita dal forte valore tecnico ed emotivo, con una lunga tradizione di precedenti che spesso ha sorriso ai padroni di casa. La storia, tuttavia, resterà sullo sfondo. Il presente parla di equilibrio e ambizioni simili: dopo 21 giornate il Cosenza occupa il quinto posto, il Crotone segue al settimo. Un distacco minimo che rende il derby ancora più significativo, crocevia importante per entrambe nella corsa alle zone alte della classifica.