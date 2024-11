Massimiliano Alvini, tecnico del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani pomeriggio tra i rossoblù e la Juve Stabia al “San Vito – Marulla”.

Le parole di Alvini

«Arriva a Cosenza una squadra che sta facendo bene, ne siamo consapevoli. Ma come sempre dico che contiamo noi e quello che vogliamo fare. Siamo pronti a fare il massimo. Camporese? Nulla di grave. Decidiamo domani mattina. Se non dovesse farcela per domani, rientra di certo martedì contro la Reggiana. Vediamo come va, tenteremo di recuperarlo in extremis. Giocare a 4 potrebbe essere una soluzione perché sabato scorso la squadra ha fatto molto bene per quasi 60 minuti. È un piacere allenare questa squadra e sono sicuro che anche domani daremo il meglio per poter vincere. Nella nostra testa c’è solo la Juve Stabia non le altre due che arriveranno nel giro di pochi giorni. Problemi con il gol? Tocca a noi come staff permettere all’attacco di migliorare e trovare una soluzione. Mancano le reti, ma mi fido dei calciatori che abbiamo e sono certo che questo dato lo miglioreremo. Mentalmente i 4 punti in meno pesano. Ma la realtà è questa e sarà ancora più bello salvarsi con quel fardello lì. I gol da palla inattiva? Ci abbiamo lavorato e dobbiamo migliorare anche sotto quel punto di vista».