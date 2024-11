Ecco le possibili scelte di Fabio Caserta e Andrea Pirlo per la sfida del campionato cadetto in programma questa sera. Fischio d'inizio fissato alle ore 20.30

Cosenza-Sampdoria rievoca sfide di altre epoche, di quando i rossoblù lottavano per la promozione in Serie A ed avevano ancora una speranza di completare un salto di categoria mai riuscito in 110 anni di storia. Nel 2001 finì 4-4 uno dei match più epici di sempre. Dopo 23 anni è passata così tanta acqua sotto i ponti che al Marulla questa sera saranno presenti generazioni di tifosi che il giorno di quella partita non erano nati. Una certezza: ci sarà il pienone e il muro delle 10mila presenze è già stato infranto in scioltezza. Il fischio d'inizio di Cosenza-Sampdoria è in programma stasera, alle 20.30, allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Zuccon Praszelik; Marras, Tutino, Mazzocchi; Forte. A disp. : Lai, Marson, Barone, Occhiuto, D’Orazio, Calò, Viviani, Florenzi, Voca, Canotto, Antonucci, Crespi. All. : Caserta

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe, Giordano; Alvarez, De Luca. A disp. : Leoni, Langella, Ravaglia, Benedetti, Askildsen, Alesi, Tantalocchi, Girelli, Stojanovic, Pozzato, Ntanda, Uberti, Barreca. All. : Pirlo

ARBITRO: Di Marco di Ciampino