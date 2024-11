Caserta con l’imbarazzo della scelta dalla cintola in su, ma Forte vuole una maglia da titolare. Florenzi torna tra i convocati

Sono 24 i convocati di Fabio Caserta per Cosenza-Sudtirol, fischio d’inizio alle 14. Superata la pausa di campionato, il calendario offre agli appassionati sportivi silani un confronto interessante, se non altro perché Pierpaolo Bisoli tornerà ad accomodarsi su quella panchina che nel 2022 lo ha visto assurgere al ruolo di condottiero. Stavolta vestirà i panni di un ostico avversario, che il tecnico dei Lupi dovrà superare. Filosofie differenti le loro, tutta difesa e ripartenze quelle del trainer altoatesino, votato all’attacco l’impianto di gioco del trainer calabrese. Fatto sta che i padroni di casa, dopo due sconfitte consecutive, sono chiamati al riscatto immediato in una partita che rievoca emozioni indescrivibili.

Caserta ha l’imbarazzo della scelta

Fabio Caserta non avrà a disposizione l’infortunato Martino e lo squalificato Sgarbi. Davanti all’intoccabile portiere Micai e di fianco al leader difensivo Meroni, è aperto il ballottaggio tra Fontanarosa e Venturi. Dalla conferenza di ieri pomeriggio, è emerso che Mazzocchi e Florenzi hanno recuperato, ma al massimo andranno in panchina. Restando ancora nel pacchetto arretrato, sulle corsie laterali giostreranno Rispoli e D’Orazio.

A centrocampo certo l’utilizzo di Zuccon, vera anima della mediana dei Lupi. Per l’altra maglia potrebbe esserci un ballottaggio tra Calò e Voca, qualora sulla trequarti l’allenatore di schierare tutta la fantasia a sua disposizione. A destra Marras è in vantaggio su Arioli. Nel ruolo di seconda punta, invece, qualora Voca giocasse in mediana, toccherebbe a Tutino con Canotto a sinistra. Viceversa lo scugnizzo napoletano agirebbe sull’out mancino. Davanti è pronto Forte: vuole segnare subito davanti ai suoi nuovi tifosi.

Le probabili formazioni

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Fontanarosa, D’Orazio; Zuccon, Calò; Marras, Voca, Tutino; Forte. A disp.: Lai, Marson, Venturi, Occhiuto, Viviani, Arioli, Praszelik, Crespi, Zilli, Canotto, Novello. Allenatore: Caserta

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Davi, Vinetot, Masiello, Giorgini; Rover, Kofler, Broh, Ciervo; Casiraghi, Odogwu. A disp.: Drago, Shiba, Ghiringhelli, Cuomo, Cagnano, Lonardi, Rauti, Peeters, Cisco, Merkaj, Pecorino. Allenatore : Bisoli

Arbitro: Santoro di Messina