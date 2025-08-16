Domani sera allo stadio “Ezio Scida” il Crotone affronterà il Catania nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. La partita, in programma alle 21:00, segna l’esordio stagionale dei rossoblù e anticipa l’inizio del campionato, previsto per domenica 24 agosto contro il Benevento, sempre allo Scida.

Alla vigilia del match, mister Emilio Longo ha parlato in conferenza stampa sottolineando l’importanza della sfida: «È una partita importante, una gara che abbiamo voglia di fare nostra per passare il turno. Vogliamo essere sin da subito competitivi». Il tecnico ha inoltre ringraziato la società pitagorica per il lavoro svolto in sede di mercato: «Ci tengo a fare i complimenti alla direzione sportiva e generale rappresentata dal direttore Raffaele Vrenna per l’ottimo lavoro svolto».

Longo ha poi evidenziato come l’incontro contro il Catania servirà anche a testare schemi e giocatori in vista dell’avvio del campionato. Chi supererà il turno tra Crotone e Catania affronterà la squadra vincente del match tra Foggia e Siracusa.