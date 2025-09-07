Alle 17.30 lo stadio Scida ospita la sfida valida per la terza giornata di Serie C. I padroni di casa arrivano carichi dopo il 4-0 rifilato all’Altamura, mentre i Lupi, che cercano riscatto dopo un avvio difficile, potranno contare sul sostegno di 600 tifosi nel settore ospiti
Oggi alle 17.30 lo stadio Ezio Scida di Crotone ospiterà il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, valido per la terza giornata del campionato di Serie C. Una sfida che giunge in momenti molto diversi per le due squadre. Il Crotone, reduce dalla netta vittoria esterna per 4-0 contro il Team Altamura, si presenta con entusiasmo. In conferenza stamoa il tecnico Emilio Longo ha evidenziato i progressi della squadra e il contributo determinante dei nuovi acquisti nel dare peso a un gruppo già competitivo.
Il Cosenza affronta il derby con una situazione più delicata. la sconfitta interna con la Salernitana ha lasciato il segno e l’ormai compromesso rapporto tra società e tifosi non aiuta. I lupi potranno però contare sul sostegno dei 600 tifosi sostenitori previsti oggi nel settore ospiti dello Scida. Il tecnico Antonio Buscè ha chiesto massima attenzione e compattezza.
L’ultima vittoria casalinga del Crotone contro i cugini rossoblù risale al 1976, mentre l’ultimo confronto allo Scida tra le due squadre terminò 3-3 in Serie B nel 2022. Sul piano tattico, il Crotone dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Merelli tra i pali e Gomez come riferimento offensivo. Il Cosenza risponderà con un 3-4-2-1, con Langella possibile debutto dal primo minuto e assenze importanti come Garritano per squalifica.
Probabili formazioni
CROTONE: Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Sandri, Vinicius; Zunno, Murano, Maggio; Gomez. Allenatore: Longo
COSENZA: Vettorel; Dametto, D’Orazio, Caporale; Cimino, Langella, Kouan, Ferrara; Florenzi, Cannavò; Mazzocchi. Allenatore: Buscè