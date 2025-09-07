Oggi alle 17.30 lo stadio Ezio Scida di Crotone ospiterà il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, valido per la terza giornata del campionato di Serie C. Una sfida che giunge in momenti molto diversi per le due squadre. Il Crotone, reduce dalla netta vittoria esterna per 4-0 contro il Team Altamura, si presenta con entusiasmo. In conferenza stamoa il tecnico Emilio Longo ha evidenziato i progressi della squadra e il contributo determinante dei nuovi acquisti nel dare peso a un gruppo già competitivo.

Il Cosenza affronta il derby con una situazione più delicata. la sconfitta interna con la Salernitana ha lasciato il segno e l’ormai compromesso rapporto tra società e tifosi non aiuta. I lupi potranno però contare sul sostegno dei 600 tifosi sostenitori previsti oggi nel settore ospiti dello Scida. Il tecnico Antonio Buscè ha chiesto massima attenzione e compattezza.

L’ultima vittoria casalinga del Crotone contro i cugini rossoblù risale al 1976, mentre l’ultimo confronto allo Scida tra le due squadre terminò 3-3 in Serie B nel 2022. Sul piano tattico, il Crotone dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Merelli tra i pali e Gomez come riferimento offensivo. Il Cosenza risponderà con un 3-4-2-1, con Langella possibile debutto dal primo minuto e assenze importanti come Garritano per squalifica.

Probabili formazioni

CROTONE: Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Sandri, Vinicius; Zunno, Murano, Maggio; Gomez. Allenatore: Longo

COSENZA: Vettorel; Dametto, D’Orazio, Caporale; Cimino, Langella, Kouan, Ferrara; Florenzi, Cannavò; Mazzocchi. Allenatore: Buscè