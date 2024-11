Alla vigilia del match contro la Fidelis Andria, valida per la tredicesima giornata, Franco Lerda ha tenuto la consueta conferenza stampa: «Abbiamo zero alibi – ha esordito l’allenatore dei pitagorici -, abbiamo smaltito (in riferimento al derby), ora conta solo l’Andria che ha appena cambiato allenatore e dunque abbiamo pochi riferimenti per una gara difficile».

La formazione pugliese è fanalino di coda del girone C, ma l’invito che Lerda fa ai suoi è quello di scendere in campo con la massima attenzione: «Hanno gamba e fisicità e si sono rinfrancati con la gara positiva contro il Monopoli», ha detto l’allenatore.

Smaltita la delusione per il derby perso contro il Catanzaro, il pensiero di Lerda è verso la gara di domani, con un occhio anche al futuro: «Avremo 26 battaglie senza sbranare nessuno ma, così come è stato in tutte le precedenti gare, i miei ragazzi saranno determinati e lucidi dentro ogni singola battaglia».