Archiviata la vittoria di Foggia, il Crotone si è ritrovato sin da lunedì al centro sportivo per la ripresa degli allenamenti in vista della gara interna contro il Monopoli, in programma domani, sabato 18 ottobre alle 14:30, allo stadio Ezio Scida.

Mister Emilio Longo, in conferenza stampa pre-gara, si è presentato forte del lavoro svolto in settimana, iniziata lunedì scorso con la consueta sessione di analisi video per lo studio tattico, proseguita poi sul campo con esercitazioni di attivazione e stazioni tecniche. Il gruppo è stato diviso tra chi era chiamato a un lavoro a secco rigenerante e chi invece a quello intermittente. Tutte sessioni che, al di là dell’ottima classifica, sono state mirate a lavorare su pregi e difetti, per garantire ulteriori step di crescita e per evitare episodi come il cartellino rosso rimediato da Vinicius a Foggia, quando il risultato era già sul 3-0.

«La gestione dei diversi momenti delle gare passa dalla concentrazione – ha puntualizzato l'allenatore rossoblù – e contro una squadra come il Monopoli, vera outsider dello scorso anno e capace di confermarsi anche in questa stagione, siamo chiamati non solo a un buon approccio, ma anche alla capacità di gestire le fasi di attesa, spinta e compressione della gara, avendo soprattutto pazienza».

È vero, infatti, che non devono trarre in inganno le tre sconfitte nelle ultime quattro gare, che hanno soltanto rallentato il cammino della squadra di mister Alberto Colombo, ancora in piena corsa per i playoff con 12 punti all’attivo.

«Partiremo con Andrea Gallo, che per me è sempre stato un titolare – ha aggiunto Longo – anche perché chi non gioca in questa rosa sa benissimo di poter essere protagonista entrando. Mi spiace per Mario Perlingieri, che dovrà restare fermo un mese per uno stiramento, e stiamo monitorando Andreoni per un fastidio. Ho comunque sempre diverse soluzioni per confermare la nostra crescita. Io non mi sono mai sottratto alle ambizioni, ma dobbiamo ancora compiere dei passi avanti, continuando a essere equilibrati ed elastici. Il 3-5-2 del Monopoli è e sarà diverso da quello del Foggia, e dovremo dimostrare di essere pronti contro tutti».