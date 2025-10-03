Tanti temi affrontati da mister Emilio Longo nella conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Picerno, match valido per l’ottava giornata di Serie C. L’incontro di domani alle 17.30 allo Scida sarà speciale non solo per i tre punti in palio, ma anche per le numerose storie che legano Crotone e Picerno. Sono infatti quattro gli ex rossoblù lucani oggi protagonisti con la maglia del Crotone: Guerra, Murano, Gallo e Davide Merelli, oltre allo stesso Longo, che ha mosso i primi passi da allenatore professionista proprio a Picerno, portando la squadra ai playoff e conquistando l’apprezzamento della piazza.

«Al di là dei sentimenti», ha detto Longo, «è una partita in cui dobbiamo dimostrare a noi stessi di essere capaci di migliorare e di non ripetere gli stessi errori, soprattutto nei primi minuti. Contro la Casertana abbiamo analizzato l’intera gara, i momenti positivi e quei primi sei minuti che hanno deciso il risultato».

Il tecnico è consapevole della delicatezza del match, con l’obiettivo di confermare continuità e ambizioni nella corsa playoff. Il Picerno, nonostante una difesa ancora vulnerabile con 12 reti subite in sette gare, si dimostra sempre pericoloso in attacco, con 11 gol segnati. «Il Picerno continua a svolgere un ruolo importante nel girone sud di Serie C. Sanno valorizzare i giovani e hanno giocatori di qualità. Dobbiamo affrontarli con grande determinazione per avere possibilità di vincere».

Dopo la sconfitta interna contro la Casertana, arrivata nonostante una prestazione coraggiosa in inferiorità numerica, il Crotone deve evitare nuovi rallentamenti. «Per crescere dobbiamo chiederci di saper sempre fare un passo avanti – ha concluso Longo – giocheremo per vincere, ma senza trascurare l’importanza del risultato».