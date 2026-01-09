Domani alle 17.30 il Crotone sfida l’Altamura all’Ezio Scida, a pochi giorni dalla controversa sconfitta subita contro il Benevento. Dopo le partenze di Berra e Ricci (con quella di Murano confermata come imminente), l’allenatore dei rossoblù Emilio Longo ribadisce l’obiettivo play-off, pur riconoscendo che l’attuale settimo posto in classifica non garantisce nulla.

La squadra calabrese ha rallentato nelle ultime settimane, collezionando 2 sconfitte, 1 pareggio e 2 vittorie in campionato, e l’Altamura non sarà un avversario semplice. Lo conferma lo stesso Longo in conferenza stampa: «Qualsiasi sarà l’andamento del mercato, non vedo l’ora che si chiuda al più presto per concentrarci solo sul campo. Domani sono sicuro che i miei, come al solito, non avranno alibi di nessun tipo. La rabbia per il risultato mancato ci deve servire per ottenere il massimo contro avversari tosti, nonostante la quindicesima piazza possa far pensare che sarà normale vincere».

Le distanze in campionato, al netto delle primissime posizioni, restano sempre minime, rendendo ogni punto prezioso. Lo stesso vale per l’Altamura, impegnata a risalire dalla zona pericolosa della classifica: «Ogni gara di questo torneo sta dimostrando quanto sia difficile, e i nostri avversari devono fare i conti con le ultime due sconfitte, che non hanno certo aiutato il morale».

Quanto inciderà sulla tattica della gara il fatto che una vittoria per entrambe significherebbe una boccata d’ossigeno? Longo non ha dubbi: «Anche Andreoni è al rientro e arriveranno di certo un terzino, un centrale di difesa, un esterno e un attaccante. Siamo e saremo sempre con una rosa adeguata a poter contare su scelte di qualità. Chi ha già mostrato di voler rimanere, e sono tanti, sta dimostrando con se stesso di voler e saper chiedere qualcosa in più rispetto a ciò che ha fatto finora. A partire da domani dobbiamo però giocare come se fosse una gara da play-off, anzi, come una finale di play-off».

Crotone-Altamura: le probabili formazioni

Crotone (4-2-3-1): Merelli; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius, Gallo; Zunno, Perligieri, Piovanello; Gomez. Allenatore: Longo.

Altamura (3-5-2): Viola; Zazza, Poli, Silletti; Mogentale, Doumbia, Dipinto, Grande, Peschetola; Simone, Florio. Allenatore: Mangia.