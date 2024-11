Il girone A del campionato di Promozione domenica 12 maggio vedrà l'atto finale dei play off con la sfida tra DB Rossoblù Città di Luzzi e Altomonte, match che si giocherà alle 15.30 sul terreno del "San Francesco" di Luzzi. I padroni di casa arrivano alla finale dopo aver chiuso la regular season al secondo posto con 61 punti e un vantaggio superiore alle 10 lunghezze rispetto al quinto posto del Trebisacce (49). Un distacco che ha permesso alla squadra allenata da Andrea Spinelli di saltare la semifinale. L'Altomonte, invece, nel primo turno degli spareggi ha eliminato il Sersale, dopo una sfida che si è decisa (non senza polemiche) ai tempi supplementari.

In casa DB Rossoblù c'è voglia di fare bene dopo un campionato ricco di alti e bassi ma che ha comunque visto la squadra luzzese esprimere un buon calcio. Il capitano rossoblù Pierfrancesco D'Acri ha le idee chiare, e ai nostri microfoni lancia un messaggio, cercando di caricare anche l'ambiente: «Dopo una stagione così particolare c’è sicuramente la voglia di chiudere nel migliore dei modi vincendo i play-off, anche perché tutto il percorso straordinario fatto andrebbe ad essere vanificato».

Il calciatore della DB Rossoblù traccia anche un bilancio del campionato e non risparmia qualche mea culpa: «La Rossanese ha disputato una grande stagione e bisogna dargliene merito, se ha vinto è perché è stata la squadra più costante macinando sempre punti domenica dopo domenica. Noi sicuramente abbiamo avuto alti e bassi che non ci hanno permesso di poterci giocare la vittoria del campionato fino alla fine - ammette D'Acri -, siamo consapevoli che potevamo fare meglio. Ci sono stati momenti della stagione in cui la Rossanese ha perso qualche punto e non siamo stati in grado di approfittarne».

La finale di domenica metterà di fronte due tra le migliori squadre del campionato appena concluso. D'Acri avverte i suoi: «L’Altomonte è sicuramente una grande squadra con giocatori importanti e di esperienza - dice il calciatore della squadra luzzese -. Affronteremo la gara come abbiamo sempre fatto, consapevoli delle nostre forze e rispettando l’avversario».

Considerando la retrocessione dalla Serie D di tre calabresi e la probabile mancanza di posti nel prossimo torneo di Eccellenza, gli spareggi in Promozione potrebbero non garantire il salto di categoria. «Sappiamo tutti la situazione che c’è dalla D e che questo spareggio potrebbe non servire ma non cambia quello che dobbiamo fare. Noi avevamo un’obiettivo che era quello di salire di categoria e ce la metteremo tutta per ottenerlo. Poi non dovesse verificarsi per cause che non dipendono da noi lo accetteremo».

Il classe 2001 D'Acri, luzzese doc, in vista dell'appuntamento in programma domenica, approfitta del nostro network per lanciare un appello ai supporter della DB Rossoblù: «I tifosi sono stati straordinari tutta questa stagione seguendoci in casa e in trasferta e facendoci percepire quanto amano questa squadra. Il mio invito è semplicemente di sostenerci come hanno sempre fatto perché abbiamo bisogno di loro, dobbiamo essere tutti uniti verso un unico obiettivo».