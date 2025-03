VIDEO | Una gara non semplice per gli uomini di Caserta. La squadra emiliana, reduce da due sconfitte consecutive, è in cerca di riscatto. Si prevede l'ennesimo esodo dei tifosi delle Aquile

Un nuovo fine settimana calcistico è alle porte. In serie B il Catanzaro volerà a Modena per affrontare un match non proprio semplicissimo.

La Serie B torna ad animare i weekend italiani dopo la sosta dovuta alle partite delle nazionali. Mancano otto partite alla chiusura della regular season del campionato cadetto. Otto partite durante le quali il Catanzaro proverà a raccogliere più punti possibile per aggiudicarsi un posto in zona playoff. Manca veramente poco, infatti sembra spianata la strada che condurrà i giallorossi agli spareggi promozione vista la quinta posizione solitaria in classifica con 46 punti all’attivo.

Il primo ostacolo da superare è il Modena. I giallorossi sfideranno i Canarini sabato prossimo in trasferta. Una gara non semplice per gli uomini di Caserta visto che la squadra emiliana viene da due sconfitte consecutive contro Salernitana e Juve Stabia e con certezza vorrà rifarsi. Poi i 35 punti racimolati finora non bastano per essere certi di una salvezza perché la zona playout è vicinissima, infatti la Samp, che occupa la 16esima posizione, dista solo 3 lunghezze.

Dal canto loro le Aquile potranno contare sul supporto di tantissimi tifosi che seguiranno la squadra. Ma questo non fa più notizia ormai. Infatti la prevendita per la gara è partita ieri alle 15 e al momento sono oltre 1600 i ticket staccati nel settore ospiti. A questi andranno sicuramente ad aggiungersi altri tifosi calabresi che approfittando della residenza in altre città d’Italia potranno andare ad occupare posti disponibili negli altri settori dello stadio.

Insomma i presupposti per un altro fine settimana di calcio con le Aquile protagoniste ci sono tutti.