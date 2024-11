Il tecnico giallorosso è intervenuto in sala stampa alla vigilia del match in casa dei siciliani: «Vorranno intensità, la cattiveria e la determinazione per raggiungere il risultato»

Dopo la vittoria maturata nel derby casalingo contro i rivali di sempre del Cosenza, il Catanzaro riparte da Palermo. Le Aquile voleranno attraverseranno lo Stretto per affrontare i rosanero nel match valido per il 15esimo turno di Serie B. Un'altra gara importante per quanto riguarda la classifica in quanto la compagine siciliana staziona in quinta posizione con 24 punti, gli stessi dei giallorossi che si trovano un gradino più sotto solo per effetto della differenza reti.

Per la partita del "Barbera" è atteso un altro esodo di tifosi delle Aquile che hanno già acquistato 1000 biglietti per la gara d’anticipo della prossima giornata del campionato cadetto, dato che è destinato a salire nelle prossime ore. Per il Catanzaro sarà fondamentale portare punti a casa dalla Sicilia e di questo ne è consapevole anche mister Vincenzo Vivarini, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa.

Contro il Palermo sarà «una partita proibitiva», afferma Vincenzo Vivarini nel corso della conferenza stampa che presenta il match in casa siciliana. Secondo il tecnico del Catanzaro il Palermo allenato da Eugenio Corini «è costruito per obiettivi importanti». A preoccupare Vivarini è anche la voglia di riscatto dei rosanero che arrivano da un periodo fatto da alti e bassi (troppi): «Vengono da risultati poco entusiasmanti - afferma l'allenatore del Catanzaro -, è vero ma vorranno alzare l’intensità, la cattiveria e la determinazione per raggiungere il risultato». Il Catanzaro dovrà «approcciarla con grande attenzione - afferma Vivarini - ed interpretarla nella maniera giusta, anche a livello ambientale».