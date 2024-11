Vigilia di campionato per una trasferta che presenta al Crotone, nel suo turno infrasettimanale, un’altra grande occasione, recuperare punti al Picerno, oggi al secondo posto. Dopo il pareggio casalingo contro il Benevento (0-0), per il tecnico Lamberto Zauli serve fare punti ovunque e contro chiunque se ci si vuole scrollare dal settimo posto, anche in casa del Picerno che sta dando continuità al già suo ottimo scorso campionato.

Neanche il tempo di metabolizzare lo scontro contro il Benevento, pareggiato a reti bianche, e subito in campo, domani, giovedì 15 febbraio, il Crotone gioca in casa del Picerno per la 26ª giornata del campionato Serie C con fischio d’inizio alle ore 18.30. L’allenatore Lamberto Zauli ha parlato della partita confermando l’assenza di Tumminello che è out per questa partita, e gioco forza, ripartendo da lunedì sera. «A prescindere dagli errori commessi nell’ultima partita penso che giocavamo contro una squadra molto forte come il Benevento che ambisce ad arrivare tra le prime - per fare medesimo discorso per la squadra di mister Longo - una squadra che sta continuando a fare bene, hanno perso solamente due partite nelle ultime diciannove, quindi sappiamo quanto possa essere difficile e quanto sia insidioso il loro campo».

Il Picerno è il secondo miglior attacco del girone, fino alla decima giornata però ha sempre mantenuto una classifica non altissima per spiccare, soprattutto per la continuità, oltre che affidandosi alle qualità di Murano attuale capocannoniere: «Mi aspetto una gara come contro il Benevento dove ci saranno due squadre che proveranno a superarsi, il Picerno non posso considerarla una sorpresa è sempre dai più una sorpresa per il suo poco blasone ma si tratta di una realtà forte e che gioca bene. Mi aspetto una gara dove i duelli faranno la differenza e dove la qualità tecnica in un campo così piccolo, stretto e veloce potrà fare la differenza».

Ma la fiducia e l’ottimismo a Lamberto Zauli non manca mai: «Noi abbiamo l’obbligo di fare punti e solamente tramite delle buone prestazioni possono arrivare delle vittorie. Abbiamo secondo me buttato via tante volte la possibilità di vincere, abbiamo commesso errori sia in fase difensiva che in quella offensiva. Emblematico il secondo tempo di Cerignola, dove abbiamo buttato via una vittoria, Benevento e Sorrento sono state due gare dove invece la squadra ha cercato di vincere».