A protezione del portiere ci saranno D’Orazio e Cimino o Rispoli. In mezzo torna Meroni. A centrocampo conferma per Voca di fianco a Calò, alle spalle del centravanti Forte giostreranno Marras, Tutino e Mazzocchi. Attesi in Toscana quasi 700 tifosi da ogni parte d'Italia

Pisa-Cosenza di oggi pomeriggio, fischio d’inizio alle 14, è un nuovo test probante per i rossoblù che devono vendicare nell’immediato la sconfitta subita davanti al pubblico amico con la Cremonese. A proposito, saranno 650 gli aficionados che seguiranno i Lupi anche in Toscana da ogni parte d’Italia.

Fabio Caserta venerdì ha riabbracciato in gruppo Martino, ma ovviamente non è partito per Pisa: ne avrà ancora per qualche tempo. Per il resto, non ci sono altre defezioni se non Zuccon che ripeterà in settimana gli esami strumentali per avere una diagnosi precisa. L’entità del problema al ginocchio che lo ha costretto al forfait durante la trasferta di Palermo, non è stata infatti ancora comunicata dalla società.

Cosenza, torna Mazzocchi

A protezione dell’intoccabile portiere Micai formeranno il pacchetto arretrato D’Orazio a sinistra e uno tra Cimino e Rispoli a destra. In mezzo torna Meroni dall'inizio, poi è vivo il ballottaggio tra Venturi e Sgarbi. A centrocampo conferma per Voca di fianco a Calò, mentre alle spalle del centravanti Forte giostreranno Marras, Tutino e Mazzocchi. C’è da segnalare che Fabio Caserta ha deciso di non tenere la consueta conferenza stampa pre-partita, considerato il poco tempo tra un match e l’altro.

Le probabili formazioni di Pisa-Cosenza

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto; Marin, Veloso; Arena, Valoti, Vignato; Moreo. A disp.: Loria, Leverbe, Hermannson, Esteves, Jureskin, Barbieri, Touré, Piccinini, Barberis, L. Tramoni, Torregrossa, Masucci Mlakar. All.: Aquilani.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Cimino, Meroni, Sgarbi, D’Orazio; Calò, Voca; Marras, Tutino, Mazzocchi; Forte. A disp.: Marson, Lai, Rispoli, Fontanarosa, Venturi, Praszelik, Arioli, Canotto, Florenzi, Viviani, Zilli, Crespi. All.: Caserta

ARBITRO: Rutella di Enna