Dopo aver vinto la partita giudiziaria contro la Scafatese, la società dello Stretto si appresta ad affrontare l’ennesima trasferta siciliana: allo stadio Aldo Campo l’allenatore amaranto potrebbe proporre dall’inizio proprio il protagonista della controversia legale. Nel frattempo, sembra quasi fatta per l’arrivo di un altro attaccante…

Tirato un lungo sospiro di sollievo per aver vinto la causa legale contro la Scafatese, la Reggina prepara l’insidiosa trasferta di Ragusa. Un avversario alla portata, come testimonia la classifica che vede gli azzurri a quota 20 punti e in piena zona play-out, ma sempre difficile da affrontare tra le mura dell’Aldo Campo.

Lo sa bene il Siracusa che, un paio di giornate fa, ha faticato per ottenere i tre punti: 2-1 in rimonta al termine di un match tiratissimo. Servirà massima attenzione, dunque, per proseguire una striscia positiva che dura dal 13 ottobre – giorno dell’amara (e sin qui decisiva) sconfitta nel big match contro il Siracusa.

Trocini dovrà fare a meno di Paolo Grillo, esterno offensivo arrivato nel mercato di dicembre e subito fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico amaranto, e Luigi Forciniti. Entrambi lamentano dei problemi muscolari da valutare con cautela. Non dovrebbero mancare, invece, né Dall’Oglio né Salandria. Il primo era rientrato in campo proprio nell’ultimo match vinto contro il Sant’Agata.

Al posto di Grillo, potrebbe rientrare nell’undici titolare proprio Bertony Renelus: dopo essere stato protagonista della vicenda giudiziaria terminata (almeno per ora) con la respinta del ricorso della Scafatese, l’ala francese può tornare tra gli attori principali anche in campo.

Ci sono, infine, novità importante sul fronte calciomercato: come confermato dall’esperto Alfredo Pedullà, la Reggina sembra molto vicina all’ingaggio di un nuovo attaccante. A lungo corteggiato la scorsa estate, ora Francesco De Felice (in scadenza di contratto con il Sestri Levante) potrebbe finalmente aggregarsi agli amaranto.