Per Aquilani ballottaggi sugli esterni e in difesa con Verrengia titolare, mentre la Samp inserisce Bellemo a centrocampo. Donati potrebbe puntare sul giovane Pafundi

Questa sera alle 20.30 il “Ferraris” di Genova ospiterà Sampdoria-Catanzaro, gara valida per la sesta giornata di Serie B. In campo ci saranno due squadre con necessità diverse. Da un lato i blucerchiati devono invertire un avvio di stagione negativo, mentre i giallorossi inseguono ancora la prima vittoria dopo cinque pareggi di fila.

Il Catanzaro di Aquilani arriva a Genova con qualche incertezza legata alla formazione. In difesa potrebbe essere schierato dal primo minuto Verrengia, sugli esterni sono in ballottaggio Cassandro e Favasuli, mentre a centrocampo tornerà Pontisso. In attacco spazio a Di Francesco, pronto ad affiancare Cissé alle spalle di Iemmello. Restano assenti Frosinini, in dubbio, e Liberali, impegnato con l’Italia Under 20.

Per la Samp, Donati cerca soluzioni per dare più equilibrio alla squadra. Bellemo dovrebbe partire titolare in mezzo al campo, mentre restano aperti i dubbi sugli esterni e sulla trequarti, con Venuti e Ioannou in corsa a destra e Barak in vantaggio su Benedetti. In avanti, fiducia a Coda, affiancato dal giovane Pafundi.

Probabili formazioni



Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic; Venuti, Bellemo, Abildgaard, Depaoli; Pafundi, Barak; Coda. All.: Donati.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Verrengia; Cassandro, Pontisso, Rispoli, Favasuli; Di Francesco, Cissé; Iemmello. All.: Aquilani.