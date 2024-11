Lo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara sarà il teatro per il debutto stagionale nel campionato di Serie B 2022-2023 per la Reggina allenata da Pippo Inzaghi.

Per la sfida del primo turno del torneo cadetto Spal-Reggina, in programma alle ore 20.45, è attesa anche una bella cornice di pubblico, sia per quanto riguarda la presenza dei tifosi di casa sia per quelli amaranto, attesi in circa 300.

La formazione ferrarese, allenata da Venturato, è reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il più quotato Empoli. La Reggina, invece, sempre nella Coppa Nazionale, ha conosciuto una sconfitta di misura in casa della Sampdoria, ma gli amaranto hanno mostrato grinta e tanta personalità.

Probabili formazioni e dove vederla

La gara verrà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà collegarsi all'app per smart tv, oppure sulle console di gioco Xbox e PlayStation. Infine si può utilizzare un dispositivo come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match di Ferrara potrà essere visto anche su Sky. Sarà possibile seguire la gara in tv, al canale Sky Calcio (257 del satellite). Esiste anche un'altra modalità per vedere la partita ed è rappresentata da Helbiz Live grazie all'app presente sulle Smart TV, dopo aver attivato l'abbonamento.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

SPAL (4-3-1-2): Thiam; Celia, Meccariello, Varnier, Dickmann; Viviani, Murgia, Mancosu; Zanellato; Moncini, La Mantia. All. Venturato

Reggina (4-3-3) Ravaglia, Giraudo, Gagliolo, Cionek, Piereozzi; Loitti, Crisetig, Fabbian; Rivas, Menez, Ricci. All. Inzaghi