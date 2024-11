Il campionato regionale di regolarità ha toccato Monte Pollino, i Monti Mancuso e Reventino e infine il Parco nazionale dell'Aspromonte

Il Vespa Club Lamezia si piazza al secondo posto come squadra e chiude con un ottimo risultato la partecipazione al Primo Campionato Regionale di Regolarità in vespa piazzando sul podio dopo il primo posto di Enzo Vitrioli del Vespa Club Reggio Calabria, quello di Paolo Morelli (vice presidente) del Vespa Club Lamezia Terme al Terzo posto di Antonio Chiaravalle sempre del Vespa Club Lamezia Terme, e di nuovo Paolo Morelli e Francesco Astorino anch'egli del club lametino rispettivamente quinto e decimo di tappa.

Le tappe del campionato

Con la tappa del 1 ottobre a Reggio Calabria e, dopo quella di Castrovillari del 4 giugno e di Lamezia Terme del 3 settembre, si è concluso il campionato regionale di regolarità 2017 in Vespa, che ha toccato in tre tappe il Monte Pollino, i Monti Mancuso e Reventino ed infine il Parco Nazionale Dell'Aspromonte. La competizione vespistica ha colorato e vivacizzato quasi tutte le località e i centri dei fantastici monti calabresi. L'esperienza che è stata abbinata al Campionato Italiano di Rievocazione Storica in Vespa ha coinvolto non solo i club vespa calabresi ma numerosi sodalizi provenienti dal resto d'Italia come: Arezzo, Chiari, Mantova, Taormina e tanti altri provenienti dalle vicine regioni della Puglia e della Campania.

Valorizzazione del territorio

Una competizione di regolarità molto avvincente, è una manifestazione turistica con prove di abilità a media imposta 25/30 Km/h, con l'obiettivo di promuovere la valorizzazione turistica del territorio. I piloti seguono un percorso su strade aperte alla circolazione stradale indicato da frecce agli incroci o da un "road book" consegnato loro dal Vespa Club organizzatore. Rispettano inoltre, le normali regole del Codice della strada.

!banner!

Unica nota dolente, l'infortunio di Francesco Foti del Vespa Club Villa San Giovanni vittima di una caduta all'ultima tappa. Foti è noto agli appassionati della due ruote come ideatore e realizzatore della traversata in Vespa dello stretto di Messina. A Foti sono andati invece gli auguri di tutti gli appassionati della vespa.