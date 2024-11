Il capitano giallorosso è intervenuto in videoconferenza durante l’evento svoltosi a Palazzo Gagliardi: «In queste tre stagioni abbiamo sempre incarnato la figura di un grande gruppo, con la caratteristica di non mollare mai»

«Abbiamo pareggiato una partita che si era messa male, ma siamo stati bravi a riprenderla. Sotto di due gol è comunque un punto che ci sta bene e dà prova del fatto che non molliamo mai». Esordisce così Pietro Iemmello, tra i premiati della quinta edizione del Premio sportivo Salvatore La Gamba che si è svolto ieri pomeriggio a Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia. Durante l’evento ideato da Francesco La Gamba, per far rimanere vivi i valori sportivi e sociali del padre Salvatore, il capitano giallorosso è intervenuto in videoconferenza.

Con la rete messa a segno nella scorsa gara contro la Reggiana a Reggio Emilia – quella del definitivo 2 a 2 -, Re Pietro è arrivato a quota 5 gol in stagione (61 in totale con le Aquile), la 100esima realizzata insieme al compagno di reparto Tommaso Biasci che da tre annate oramai gioca al fianco del capitano giallorosso.

Un percorso più che positivo per l’idolo indiscusso della compagine calabrese: «In questi tre anni il Catanzaro ha sempre incarnato la figura di un grande gruppo - ha detto Iemmello - con la caratteristica di non mollare mai. Quest’anno siamo ripartiti con un gruppo nuovo, un nuovo allenatore e forse abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale ma adesso il lavoro si inizia a vedere».

Infatti il Catanzaro al momento occupa la 11esima posizione con 15 punti all’attivo, frutto di 9 pareggi, due vittorie e due sconfitte nelle 13 gare disputate finora nel campionato di Serie B. La squadra, come si usa dire nel gergo calcistico, è affetta da “pareggite”, ma il capitano catanzarese doc afferma: «Dobbiamo cercare di entrare in campo con la mentalità di vincere la partita. Sono sicuro che siamo sulla giusta strada, in netta crescita per poter iniziare a vincere più partite possibili».

Poi, in conclusione, Iemmello fa una promessa ai supporter delle Aquile: «La tifoseria giallorossa ci ha sempre supportato a prescindere dai risultati. Anche l’anno scorso dopo aver perso 5-0 in casa (contro il Para ndr.) i tifosi hanno dimostrato grande sportività e attaccamento alla maglia. Dico a tutti loro di stare tranquilli perché anche in questa stagione ci toglieremo tante soddisfazioni».