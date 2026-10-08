Nel fine settimana che sta per arrivare, la città di Vibo Valentia si appresta ad accogliere uno degli appuntamenti più rilevanti per il panorama sportivo regionale e nazionale. Il 10 e l’11 ottobre, il Palazzetto dello Sport “PalaMaiata” farà da cornice alla Coppa del Presidente - “Memorial Franca Bilardi”, prestigiosa manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria - Settore Karate.

Nato per ricordare le figure che hanno segnato la storia di questa disciplina in Calabria, l’evento quest’anno compie un vero e proprio salto di qualità. Non sarà solo una sfida calabrese, ma un torneo a carattere interregionale e nazionale che vedrà confrontarsi circa 600 giovani atleti provenienti da sei differenti regioni: Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Lombardia e Basilicata. Le categorie giovanili e agonistiche (dall’Under 12 ai Juniores) si misureranno nelle due specialità classiche del karate, il Kata e il Kumite.

La presentazione in Comune

La dettagliata macchina organizzativa e i molteplici obiettivi dell’iniziativa sono stati illustrati questa mattina nel corso della conferenza stampa ufficiale tenutasi al Comune di Vibo Valentia. All’incontro hanno preso parte i principali attori istituzionali e federali, a testimonianza del grande lavoro di squadra che negli ultimi anni ha portato il karate calabrese ai vertici nazionali. Presenti, tra gli altri, il presidente del Comitato regionale Fijlkam Enzo Migliarese - che ha portato i saluti dei vertici nazionali -, il commissario tecnico regionale Luciano Dichiera, la responsabile social media della federazione Paola Fittante e la presidente della Pro Loco di Vibo Valentia, Giusi Fanelli.

Le parole dell'assessore Soriano

Ad aprire i lavori è stato l’assessore comunale allo Sport, Stefano Soriano, che ha evidenziato con entusiasmo il valore dell'iniziativa: «Quando la presidente del Comitato Regionale Fijlkam, Viola Zangara, ci ha proposto di essere partner di questo progetto abbiamo aderito subito. È un evento con molteplici impatti sulla città: innanzitutto quello sportivo, con circa 600 atleti che riempiranno il PalaMaiata. C’è poi un impatto turistico fondamentale, dato che gli atleti avranno al seguito famiglie e accompagnatori. Tra l'altro, sabato è in programma “Vicoli di Vini”, una delle manifestazioni più attese del centro storico vibonese. Questa sinergia tra sport e turismo è una risorsa straordinaria per la città».

Formazione e promozione del territorio

A spiegare l'architettura formale del progetto è stata Clara Nino, la progettista che ha curato la candidatura della Federazione al bando regionale “Sport e Grandi Eventi”, consentendo l’ottenimento del relativo finanziamento: «Non si tratta solo di una competizione agonistica, ma di un contenitore culturale orientato alla promozione del territorio. L'evento è arricchito da interventi di specialisti perché il karate non è solo confronto sul tatami, ma è formazione globale del giovane atleta, sia dal punto di vista fisico che psichico, preparandolo ad affrontare la vita. Coinvolgiamo sei regioni e l'auspicio è di ampliare ancora di più la rete negli anni futuri».

La memoria di Franca Bilardi e i grandi testimonial

Un traguardo prestigioso che premia l'impegno costante del movimento regionale guidato da Zangara, che ha voluto ringraziare il Comune e la Provincia di Vibo Valentia per il patrocinio: «Abbiamo fortemente voluto questa competizione a carattere nazionale a Vibo Valentia. Quest’anno la gara è dedicata alla memoria di Franca Bilardi, già presidente del Comitato regionale, ed i numeri imponenti ci hanno consentito di aprirla con successo alle altre regioni d’Italia. Saranno presenti anche testimonial d'eccezione del mondo del Karate. È la dimostrazione concreta di come lo sport possa diventare un volano primario per la promozione del nostro territorio».