In casa Vibonese la preparazione estiva prosegue a pieno ritmo, ma non senza qualche imprevisto fuori dal rettangolo di gioco. Tra il lavoro svolto nel ritiro di Lorica, il rientro sul manto erboso dello stadio "Luigi Razza" e la serie di test amichevoli utili a mister Salvatore Marra per oliare i ingranaggi e valutare la tenuta atletica della squadra, la marcia verso l'esordio nel prossimo campionato di Serie D (Girone I) ha subito una repentina deviazione societaria.

Le dimissioni

A scuotere l'ambiente rossoblù sono state le dimissioni rassegnate dal direttore generale Francesco Chirico. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, giunto ad appena un mese e mezzo dal suo insediamento ufficializzato lo scorso 27 giugno. L'avventura del giovane dirigente con la compagine calabrese si chiude così prima ancora del fischio d'inizio delle gare ufficiali.

Come specificato dall'Ufficio Stampa della società attraverso una nota ufficiale, la decisione del dirigente è maturata esclusivamente per ragioni di natura personale. Nonostante questo inatteso riassestamento nei quadri dirigenziali, il gruppo squadra continua a lavorare sul campo per farsi trovare pronto ai nastri di partenza della stagione.