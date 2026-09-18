Cancellare immediatamente il blackout di mercoledì e trasformare l'amarezza in energia positiva. Non c'è tempo per fermarsi a riflettere in casa Vibonese: dopo le fatiche del turno infrasettimanale, la quarta giornata del campionato di Serie D (Girone I) chiama i rossoblù a una risposta immediata sul campo. Domenica la formazione guidata da mister Marra tornerà a calcare l'erba amica dello stadio "Luigi Razza" per affrontare l'Athletic Palermo.

Riconnettere la spina dopo il tonfo con l'Igea Virtus

La parola d'ordine nello spogliatoio rossoblù è una sola: riscatto. La clamorosa sconfitta per 4-3 incassata in casa dell'Igea Virtus brucia ancora, specialmente per la dinamica della gara, con la Vibonese capace di portarsi sull'1-3 prima di spegnere la luce e incassare la rimonta dei padroni di casa. Archiviata la rabbia e analizzati gli errori commessi, la squadra ha lavorato sodo per ritrovare quella solidità mentale indispensabile per evitare nuovi cali di concentrazione.

L'ostacolo Athletic Palermo e i precedenti al "Razza"

L'avversario di turno rappresenta un banco di prova impegnativo. L'Athletic Palermo si è affermata come una delle principali rivelazioni dello scorso campionato, grazie a un'identità tattica ben definita, propositiva e votata all'attacco.

I precedenti storici della passata stagione rievocano sfide ad alto tasso di spettacolo ed emozioni: al rocambolesco 2-2 dell'andata in terra siciliana – afferrato in extremis dalla Vibonese grazie a un gol a tempo scaduto di Caiazza – fece seguito il beffardo 2-3 subito al "Luigi Razza", con i rossoblù capaci di farsi rimontare dal doppio vantaggio nonostante la superiorità numerica.

Obiettivo ripartenza

Storie di un altro campionato, tuttavia. La Vibonese si affaccia a questa quarta giornata con la consapevolezza delle proprie capacità e la ferma intenzione di invertire la rotta. Davanti al proprio pubblico, la squadra di Marra dovrà far valere fame e determinazione per superare la paura, domare l'esuberanza del Palermo e riprendere con decisione il cammino in classifica.